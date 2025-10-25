Sudar sredine ljestvice HNL-a ponudit će okršaj u varaždinskoj tvrđavi gdje je Varaždin praktički nepobjediv. Slaven će pokušati izvesti čudo u borbi za Europu, utakmicu sudi Igor Pajač
UŽIVO Varaždin - Slaven: Stigli sastavi, evo tko napada Europu
Stigli su sastavi za utakmicu!
Varaždin (4-2-3-1): Zelenika - Maglica, Ba, Škaričić, Boršić - Duvnjak, Belcar - Latković, Mamić, Vuk - Mamut
Slaven (4-2-3-1): Hadžikić - Krušelj, Božić, Kovačić, Zuta - Agbekpornu, Caimacov - Šuto, Jagušić, Mitrović - Nestorovski
Varaždin će biti favorit, no ne istaknuti. Koeficijent na pobjedu Varaždinaca je 2,30 dok je na slavlje Koprivničana 3,80. Da će završiti remijem iznosi 3,30.
Glavni sudac na današnjoj utakmici bit će Igor Pajač iz Zeline. Pomoćnici će mu biti Bojan Zobenica i Bruno Geller dok je četvrti sudac Ante Terzić. U VAR sobi sjedit će Fran Jović i Dario Kulušić.
U 11. kolu SuperSport HNL-a, Stadion Anđelko Herjavec bit će poprište sjevernog derbija između Varaždina i Slaven Belupa. Riječ je o dvoboju susjeda na ljestvici, četvrte i pete momčadi prvenstva, što jamči napetu borbu za važne bodove u utrci za europska natjecanja.
Varaždin u susret ulazi kao četvrtoplasirana momčad s 15 bodova, dok su "farmaceuti" odmah iza njih na petom mjestu s 13 bodova. Domaćin se uzda u impresivan niz na svom terenu, gdje nisu poraženi u 18 od posljednjih 19 prvenstvenih utakmica. S druge strane, Slaven Belupo ima problema na gostovanjima, sa samo jednom pobjedom u zadnjih osam utakmica izvan Koprivnice. Ipak, zanimljiv je podatak da je u posljednjih sedam utakmica Slaven Belupa uvijek postignut gol s obje strane.
Najveću glavobolju domaćem strategu Nikoli Šafariću zadaje dugačka lista ozlijeđenih igrača. Nema Iurija Tavaresa, Marija Mladenovskog, Petra Bočkaja, Roberta Punčeca i Thierryja Neversa. Gosti iz Koprivnice imaju znatno bolju situaciju te im nedostaje samo napadač Ivan Božić. Ovi izostanci mogli bi značajno utjecati na odnos snaga na terenu.
Predviđa se izjednačen i taktički zahtjevan susret, očekuje bitka za prevlast na sredini terena, gdje će defenzivna disciplina biti ključna. Varaždin će pokušati iskoristiti prednost domaćeg terena, dok će Slaven svoju priliku tražiti kroz kontranapade.
Pred nama je neizvjestan regionalni derbi. Hoće li Varaždin, unatoč brojnim izostancima, uspjeti sačuvati svoju domaću tvrđavu ili će Slaven Belupo iskoristiti priliku i prekinuti loš gostujući niz, saznat ćemo uskoro.