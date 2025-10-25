UŽIVO Varaždin - Slaven: Stigli sastavi, evo tko napada Europu

NAJAVA

U 11. kolu SuperSport HNL-a, Stadion Anđelko Herjavec bit će poprište sjevernog derbija između Varaždina i Slaven Belupa. Riječ je o dvoboju susjeda na ljestvici, četvrte i pete momčadi prvenstva, što jamči napetu borbu za važne bodove u utrci za europska natjecanja.

Varaždin u susret ulazi kao četvrtoplasirana momčad s 15 bodova, dok su "farmaceuti" odmah iza njih na petom mjestu s 13 bodova. Domaćin se uzda u impresivan niz na svom terenu, gdje nisu poraženi u 18 od posljednjih 19 prvenstvenih utakmica. S druge strane, Slaven Belupo ima problema na gostovanjima, sa samo jednom pobjedom u zadnjih osam utakmica izvan Koprivnice. Ipak, zanimljiv je podatak da je u posljednjih sedam utakmica Slaven Belupa uvijek postignut gol s obje strane.

Najveću glavobolju domaćem strategu Nikoli Šafariću zadaje dugačka lista ozlijeđenih igrača. Nema Iurija Tavaresa, Marija Mladenovskog, Petra Bočkaja, Roberta Punčeca i Thierryja Neversa. Gosti iz Koprivnice imaju znatno bolju situaciju te im nedostaje samo napadač Ivan Božić. Ovi izostanci mogli bi značajno utjecati na odnos snaga na terenu.

Predviđa se izjednačen i taktički zahtjevan susret, očekuje bitka za prevlast na sredini terena, gdje će defenzivna disciplina biti ključna. Varaždin će pokušati iskoristiti prednost domaćeg terena, dok će Slaven svoju priliku tražiti kroz kontranapade.

Pred nama je neizvjestan regionalni derbi. Hoće li Varaždin, unatoč brojnim izostancima, uspjeti sačuvati svoju domaću tvrđavu ili će Slaven Belupo iskoristiti priliku i prekinuti loš gostujući niz, saznat ćemo uskoro.