UŽIVO Varaždin - Vukovar: Gosti u borbi za opstanak u HNL-u. Evo početnih sastava za dvoboj

Na otvaranju 26. kola HNL-a sastaju se Varaždin i Vukovar. Dvoboj na stadionu Varteks počinje u 18 sati. Domaćini su peta momčad na tablici s 34 boda, a pobjedom bi skočili na četvrto mjesto iznad Slaven Belupa. Vukovar je, s druge strane, i dalje na posljednjem mjestu s 20 bodova. Ove momčadi sastale su se u osmom kolu, kada je Varaždin slavio 2-1, a u 17. kolu pobijedili su Vukovarci s 2-0. Prijenos utakmice je na MaxSport 1, a utakmicu sudi Ivan Vukančić.

Trener Varaždina Nikola Šafarić u najavi utakmice naglasio je kako njegovi igrači moraju biti oprezni.

- U prošloj utakmici kod kuće Vukovar je rano poveo i namučili smo se da preokrenemo rezultat. U petak moramo biti puno oprezniji i ući u susret hrabrije i s gardom te biti kvalitetniji kako bismo od prve minute sve okrenuli na našu stranu - prenosi službena stranica kluba.

Utakmicu je najavio i trener Vukovara Silvijo Čabraja.

- U svakoj utakmici dajemo sve od sebe tako da ni pristup u ovoj neće biti drugačiji. Pokušat ćemo anulirati posljednja dva poraza s dobrom igrom i pokušati donijeti kući tri boda.

Varaždin je u prošlom kolu remizirao protiv Lokomotive (1-1) dok je Vukovar izgubio od aktualnog prvaka Rijeke 1-0.