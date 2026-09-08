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STIGLI SASTAVI ZA KUP

UŽIVO Vardarac - Hajduk: 'Bili' na nogometnoj fešti u Baranji! Garcia mijenjao, Livaja u prvoj

Piše Ivan Tomašković,
UŽIVO Vardarac - Hajduk: 'Bili' na nogometnoj fešti u Baranji! Garcia mijenjao, Livaja u prvoj
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 05. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Šesnaestinu finala Hrvatskog nogometnog kupa otvaraju četvrtoligaš iz Baranje i Hajduk. Susret možete pratiti na MaxSportu 1

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1/16 Hrvatskog kupa 16:30 , Vardarac
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FOTKE IZ VARDARCA

Navijače je dočekao veliki pijetao u dresu Vardarca, a pogledajte kako izgleda stadion i travnjak.

24sata
Foto: Davor Kovačević/24sata
24sata
Foto: Davor Kovačević/24sata
24sata
Foto: Davor Kovačević/24sata
STIGLI SU SASTAVI

Evo i sastava momčadi. Gonzalo Garcia napravio je dosta promjena te će odmoriti većinu prvotimaca.

Vardarac (4-2-3-1): Kovačević - Lišnić, Gačić, Vincek, Kirchbauer - Vogyicska, Barišić - Budiša, Horvat, Correa - Pejić

Hajduk (4-2-3-1): Stipica - Melnjak, Van Hoorenbeeck, Gabrić, Hadžikadunić - Fayad, Hodak - Huram, Martin, Šutalo - Livaja

DIVAN STADION

Prošle godine četvrtoligaš je dobio stadion snova! Uz pomoć Hrvatske i Mađarske izgrađena moderna arena za 7,3 milijuna eura. Više pročitajte OVDJE

AMATERI NA HAJDUK

U 1/16 finala kupa Hajduk gostuje kod četvrtoligaša Vardarca, koji ima stadion od 7,3 milijuna eura. Brazilac Moises Luiz Correa, igrač Vardarca, radi u jednoj osječkoj brijačnici. 

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NAJAVA

U dobrom ozračju nogometaši Hajduka putuju na gostovanje u Baranju gdje će se biti gosti četvrtoligaša Vardarca. 

Na početku svog puta u Kupu Hajduk igra protiv momčadi koja se natječe u Trećoj NL Istok, a koja je u pretkolu Kupa na domaćem terenu s 3-2 svladala Ližnjan. Vodi ih trener Marko Dinjar koji obnaša i funkciju sportskog direktora. Varadarac u ligi trenutno zauzima 4. mjesto s osvojenih sedam bodova iz tri odigrana susreta. U posljednjem susretu odigranom u subotu u gostima kod Sloge iz Nove Gradiške odigrali su rezultatom 2-2. 

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Željko Bučar iz Duge Rese i Vinko Podrug iz Zagreba, a četvrti sudac je Filip Cindrić iz Nove Kapele.

Utakmicu možete pratiti na MaxSportu 1
 

Komentari 3

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