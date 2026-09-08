UŽIVO Vardarac - Hajduk: 'Bili' na nogometnoj fešti u Baranji! Garcia mijenjao, Livaja u prvoj

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U dobrom ozračju nogometaši Hajduka putuju na gostovanje u Baranju gdje će se biti gosti četvrtoligaša Vardarca.

Na početku svog puta u Kupu Hajduk igra protiv momčadi koja se natječe u Trećoj NL Istok, a koja je u pretkolu Kupa na domaćem terenu s 3-2 svladala Ližnjan. Vodi ih trener Marko Dinjar koji obnaša i funkciju sportskog direktora. Varadarac u ligi trenutno zauzima 4. mjesto s osvojenih sedam bodova iz tri odigrana susreta. U posljednjem susretu odigranom u subotu u gostima kod Sloge iz Nove Gradiške odigrali su rezultatom 2-2.

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Željko Bučar iz Duge Rese i Vinko Podrug iz Zagreba, a četvrti sudac je Filip Cindrić iz Nove Kapele.

Utakmicu možete pratiti na MaxSportu 1.

