Šesnaestinu finala Hrvatskog nogometnog kupa otvaraju četvrtoligaš iz Baranje i Hajduk. Susret možete pratiti na MaxSportu 1
UŽIVO Vardarac - Hajduk: 'Bili' na nogometnoj fešti u Baranji! Garcia mijenjao, Livaja u prvoj
Navijače je dočekao veliki pijetao u dresu Vardarca, a pogledajte kako izgleda stadion i travnjak.
Evo i sastava momčadi. Gonzalo Garcia napravio je dosta promjena te će odmoriti većinu prvotimaca.
Vardarac (4-2-3-1): Kovačević - Lišnić, Gačić, Vincek, Kirchbauer - Vogyicska, Barišić - Budiša, Horvat, Correa - Pejić
Hajduk (4-2-3-1): Stipica - Melnjak, Van Hoorenbeeck, Gabrić, Hadžikadunić - Fayad, Hodak - Huram, Martin, Šutalo - Livaja
Prošle godine četvrtoligaš je dobio stadion snova! Uz pomoć Hrvatske i Mađarske izgrađena moderna arena za 7,3 milijuna eura. Više pročitajte OVDJE.
U 1/16 finala kupa Hajduk gostuje kod četvrtoligaša Vardarca, koji ima stadion od 7,3 milijuna eura. Brazilac Moises Luiz Correa, igrač Vardarca, radi u jednoj osječkoj brijačnici.
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U dobrom ozračju nogometaši Hajduka putuju na gostovanje u Baranju gdje će se biti gosti četvrtoligaša Vardarca.
Na početku svog puta u Kupu Hajduk igra protiv momčadi koja se natječe u Trećoj NL Istok, a koja je u pretkolu Kupa na domaćem terenu s 3-2 svladala Ližnjan. Vodi ih trener Marko Dinjar koji obnaša i funkciju sportskog direktora. Varadarac u ligi trenutno zauzima 4. mjesto s osvojenih sedam bodova iz tri odigrana susreta. U posljednjem susretu odigranom u subotu u gostima kod Sloge iz Nove Gradiške odigrali su rezultatom 2-2.
Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Željko Bučar iz Duge Rese i Vinko Podrug iz Zagreba, a četvrti sudac je Filip Cindrić iz Nove Kapele.
Utakmicu možete pratiti na MaxSportu 1.