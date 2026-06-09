UŽIVO Hrvatski reprezentativci sletjeli su u Washington!

AVION IZNAD WASHINGTONA

"Vatreni" su poletjeli iz zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman prema zračnoj luci Dulles u američkom glavnom gradu u 12.42. Putovali su Airbusom A330 američkog National Airlinesa, a let je u kratkom vremenu postao jedan od najpraćenijih na stranici Flightradar.

Let se mogao pratiti, ali je ključni podatak poput oznake leta ostao skriven. Skrivanje identifikacijskih oznaka leta uobičajena je praksa, a razlozi su najčešće povezani sa sigurnošću i privatnošću. Vlasnici zrakoplova mogu zatražiti da se podaci o letovima ne prikazuju javno, često putem programa američke Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA).

Njihov avion trenutačno se nalazi iznad Washingtona i trebao bi sletjeti nešto iza 22 sata po hrvatskom vremenu u zračnu luku Dulles.