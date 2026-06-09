Baza "vatrenih", barem za prvi dio Svjetskog prvenstva, bit će hotel aka smješten u Aleksandriji. Riječ je o gradu u američkoj saveznoj državi Virginiji, smješten na obali rijeke Potomac
UŽIVO Hrvatski reprezentativci sletjeli su u Washington!
Hrvatski reprezentativci nakon slijetanja u zračnu luku Dulles zaputit će se u hotel Aka, a ondje ih već čekaju navijači. Jedan od njih je dječak Lukan, koji je s ocem Vladom stigao iz obližnjeg Arlingtona u Aleksandriju. Lukanu je danas rođendan, a imao je samo jednu želju: dobiti dres i fotografirati se s kapetanom Lukom Modrićem. I sam se bavi sportom, igra tenis i, naravno, nogomet. Otac i sin već imaju ulaznice i idu na posljednju utakmicu Hrvatske u skupini protiv Gane.
Team menadžerica hrvatske nogometne reprezentacije Iva Olivari objavila je fotografije iz aviona s glasnogovornikom Tomislavom Packom te Ivonom Hemen, zaduženom za mlađe kategorije.
Ovo je trenutak koji je zabilježila popularna stranica Flightradar, kada su hrvatski reprezentativci predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem sletjeli na američko tlo.
Hrvatska nogometna reprezentacija sletjela je u Washington u 21.52 po hrvatksom vremenu. U Washintonu je trenutno 15.52 i sada će se uputiti prema hotelu aka u Aleksandriji, grdu od oko 150.000 stanovnika koji će im barem za grupnu fazu natjecanja biti baza.
"Vatreni" su poletjeli iz zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman prema zračnoj luci Dulles u američkom glavnom gradu u 12.42. Putovali su Airbusom A330 američkog National Airlinesa, a let je u kratkom vremenu postao jedan od najpraćenijih na stranici Flightradar.
Let se mogao pratiti, ali je ključni podatak poput oznake leta ostao skriven. Skrivanje identifikacijskih oznaka leta uobičajena je praksa, a razlozi su najčešće povezani sa sigurnošću i privatnošću. Vlasnici zrakoplova mogu zatražiti da se podaci o letovima ne prikazuju javno, često putem programa američke Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA).
Njihov avion trenutačno se nalazi iznad Washingtona i trebao bi sletjeti nešto iza 22 sata po hrvatskom vremenu u zračnu luku Dulles.