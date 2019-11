UŽIVO: Spektakl! Hrvatska u prvom kolu protiv Engleske!

JAKOSNE SKUPINE

1. Italija, Belgija, Engleska, Njemačka, Ukrajina, Španjolska

2: Francuska, Poljska, Švicarska, Hrvatska, Nizozemska, Rusija

3: Portugal, Turska, Austrija, Danska, Švedska, Češka

4. Wales, Finska, pobjednik play-offa Lige A (Island - Rumunjska vs Bugarska - Mađarska), pobjednik play-offa Lige B (Bosna i Hercegovina - Sjeverna Irska vs Slovačka - Irska), pobjednik play-offa Lige C (Škotska - Izrael vs Norveška - Srbija), pobjednik play-offa Lige D (Gruzija - Bjelorusija vs Sjeverna Makedonija - Kosovo)