Dalićevi 'vatreni' za Ligu nacija: Četvorica debitanata na popisu, tu je i novi golman. Petka nema

Dva tjedna prije novog okupljanja hrvatske nogometne reprezentacije za utakmice protiv Austrije, Francuske, Danske i Francuske u Ligi nacija, izbornik Zlatko Dalić objavio je novi popis reprezentativaca od čak 35 igrača, od kojih su šestorica na pretpozivu.

S obzirom na to da "vatrene" očekuju četiri utakmice u 11 dana, on je nešto širi i izbornik će isprobati i neka nova lica.

Petar Musa je ispred Brune Petkovića koji nije dobio ni pretpoziv. Musa, Josip Šutalo i Martin Erlić su debitanti, kao i golman Rijeke Nediljko Labrović umjesto Lovre Kalinića te Mario Vušković i Filip Krovinović, koji su na pretpozivu.

- Čestitam prvo Dinamu na naslovu prvaka. Čekaju nas četiri zahtjevne natjecateljske utakmice u kojima ćemo se pripremati za SP i trebamo ostvariti cilj u Ligi nacija. Nezgodno je jer je kraj sezone, lige završavaju ovaj tjedan. Dečki će doći nakon sedam, osam dana odmora i četiri su utakmice u deset dana, što je puno. Zato smo proširili popis i tu ću morati jako dobro kalkulirati - rekao je izbornik Dalić.

- Što se golmana tiče, Livaković i Ivušić su konstanta, tu je Labrović. Grbića još čekamo i na njega računamo i zato je na pretpozivu, a Kalinić će u dogovoru sa mnom propustiti ovu akciju. Što se tiče desnog boka, Šime je malo ozlijeđen, on se želi vratiti i možda bude spreman za druge dvije utakmice. Erlića smo intenzivno pratili, trebamo ga vidjeti i bolje upoznati. Lovren ne može, još je ozlijeđen pa ga nismo zvali. Stavili smo i Josipa Šutala koji će za početak prvo biti s mladom reprezentacijom pa dolazi k nama. U vezi imamo kvalitetu pa smo dodali Sučića koji će također biti s U-21 reprezentacijom kad riješe svoju situaciju i, ako Bog da, budu prvi, kao i Stanišić. U napadu je novi igrač Musa koji zabija u portugalskoj ligi, hoćemo ga vidjeti da imamo jasniju sliku. Na pretpozivu su igrači koje ćemo zvati ako bude potrebe, a možda će biti jer je iscrpljujuće. Ovo je najkvalitetnije što Hrvatska ima. Doma trebamo dati maksimum i probati osvojiti šest bodova u Osijeku i Splitu, a naravno da nećemo biti bez šanse u Kopenhagenu i Parizu.

Hoće li svi najjači igrati, kako ćete rasporediti snage?

- Kao i uvijek, ići ćemo na sve pobjede, to nam je cilj i želja. Moramo napraviti fokus na Austriji i Francuskoj doma, ali čeka nas težak Kopenhagen i Francuska u Parizu. Neće tu biti puno kalkulacija, određivat će situacija kakva bude. Ne mogu Modrić, Perišić, Gvardiol ili Brozović igrati sve četiri utakmice, vidjet ćemo kako će se osjećati. Nezgodno je što su igrači sedam dana na odmoru pa se okupljamo, opasnost je od ozljeda i svega toga. Nećemo moći složiti najidealnije, a već u prvoj utakmici moramo staviti najjače snage i probati dobiti jer je to najvažnija utakmica. A poslije ćemo vidjeti, ovisno i o mladoj reprezentaciji koja završava kvalifikacije, da nam se priključe neki njihovi igrači.

Koliko je težak ovaj lipanjski termin?

- Nije lako igračima, igraš 70 utakmica pa se vraćaš u reprezentaciju, pogotovo za iskusnije igrače koji igraju Ligu prvaka i prvenstvo, treba vidjeti u kakvom su stanju. Nema sumnje želi li netko doći, samo treba vidjeti kako ćemo to ostvariti. A trebamo paziti i na atmosferu da netko ne bi došao, to ni dosad nije bio slučaj. A kroz tih 10 dana složit ćemo najbolje moguće.

Petar Musa?

- Zabio je 11, 12 golova, radi transfer u veliki klub. On je klasični napadač i bit će dobra prilika da ga vidimo. Zaslužio je šansu i sve će ovisiti o njemu. Želimo ga pogledati i vidjeti. OK je to u klubu, ali reprezentacija je nešto drugo, kvalitetnije.

Što je s Vrsaljkom?

- Žao mi je zbog njega, propustio je i zadnju akciju. Ozljeda nije takve prirode da bi trebao dugo pauzirati, ali će svakako doći, barem će biti zadnje dvije utakmice tu. Juranović je zadnja tri tjedna ozlijeđen. Oporavio se, ali imamo na popisu Stanišića i Erlića koji može popuniti tu poziciju, a ako igramo s trojicom, to može igrati i Brekalo. Problem je s desnim bokom. Imamo tu ne baš idealna rješenja, ali pričuve imamo.

Je li ova akcija pokušaj vraćanja Vlašića i Pongračića u život?

- Ima nekolicina igrača koji nisu standardni. Tu ste baš rekli njih dvojicu. Vlašić ima moje ogromno povjerenje, žao mi je što ne igra i ne želim ga izgubiti. Nepozivanje u reprezentaciju bi ga dotuklo, hoću ga vratiti u život koliko je god moguće. Dobit će šansu i svjestan je da mora igrati. Donijet će odluku tijekom ljeta što i kako. Bio je jedan od najboljih igrača u kvalifikacijama, znam koliko vrijedi i može. Svi u stožeru smo za njega i stav je da mora biti s nama. Pongračić je igrao dobro pa nije igrao u prvoj postavi, problem ima oko transfera, ali ako gledamo Svjetsko prvenstvo i iza toga, on je naša budućnost. Znamo da će Vida i Lovren uskoro završiti karijeru, to je tako biološki, i moramo imati četiri, pet stopera na raspolaganju. Ne želimo izgubiti Pongračića, dati mu vjetar u leđa, kao i Ivi Grbiću i mladim igračima koji dolaze. Moramo im dati podršku da se što prije vrate u formu u kojoj su bili prije.

Kako ste vidjeli završetak prvenstva?

- Liga je bila sjajna, velika je borba bila za prvaka do zadnjeg kola, četiri kluba su se borili kvalitetom i kadrom za prvu poziciju. Ostatak klubova igrao je ni za što, možda za sebe, nije bilo neizvjesnosti. Kvalitetna je i dobra liga, a kroz takvu ligu sigurno će doći i više igrača za A reprezentaciju. Ostalo je finale Kupa, možemo biti zadovoljni ligom. A Europa nam mora biti kvalitetnija, da ne ispadamo već u kolovozu. Lani su i Kazahstan i ne znam tko imali predstavnika do kraja jeseni, a mi smo, osim Dinama, ispali svi. To fali hrvatskoj ligi, da klubovi ostanu duže u natjecanju. Liga je bila sjajna, možda bude još više gledatelja i podrške. Po kvaliteti, mislim da je OK - kaže Dalić.

Bišćanova borba za mlade "Nijemce"

Na konferenciji za medije u zagrebačkom hotelu Hilton popis je predstavio i izbornik U-21 reprezentacije Igor Bišćan. Njega očekuje završnica kvalifikacija za Euro i utakmice protiv Norveške i Estonije u kojima treba četiri boda za potvrdu prvog mjesta.

Igor Matanović iz St. Paulija prvi je put u hrvatskoj reprezentaciji.

- Uložili smo veliki napor da se to ostvari. On je bio jedan od glavnih igrača iz U-19 reprezentacije Njemačke. Zlatko je tu odigrao možda i ključnu ulogu, na njegovu intervenciju uspjeli smo to prelomiti na našu stranu i treba mu biti zahvalan. Dugo smo radili na tome, njegov sam veliki navijač i mislim da bi trebao biti velika snaga hrvatske reprezentacije. Ima pravo nastupa za U-21 i u idućem ciklusu. Igra na visokoj razini, on je visok i brz i dobili smo ozbiljnog igrača - kazao je Bišćan.

- Svi skupa radimo na tome. Dobili smo Stanišića, Sučića i Vidovića, igrače koje hoće Njemačka. Oni su druga generacija Hrvata, možda malo drugačije razmišljaju, ali kad dođe vrijeme, odabiru Hrvatsku. Napravili smo sjajan posao i mogu biti primjer drugim igračima za budućnost - rekao je Dalić.

Nijemci su zainteresirani za Gabriela Vidovića.

- Htjeli su nam uzeti Sosu, a na kraju smo mi tu prošli malo drugačije nego oni. Bolje ili lošije, to je relativna stvar. Najvažnije je što osjećaju dečki u sebi, i briga nas, činjenica da ih pratimo i da osjete da nam je stalo do njih. Kvaliteta je nužna da bi postojao interes, a i njima je teško kad se moraju odlučiti između Hrvatske i Njemačke, a žive i rade tamo. Za Vidovića ćemo se boriti do kraja, može se dogoditi da će uskoro dobiti poziv i A reprezentacije. Sad je tu i to je dokaz koliko se trudimo da ih dobijemo za sebe.

Od 24 igrača, 20 ih stalno igra u prvoj postavi u klubovima.

- To je bila moja ideja kad sam birao, samo standardan igrač može odgovoriti zahtjevima. Može biti i iznimaka, ali ne previše. Igrači koji nisu imali kontinuitet će jako teško zadržati formu i vjerujemo da ćemo dobiti igrače koji su u zadovoljavajućoj formi. Nekim igračima neće biti drago jer neki će još igrati utakmice, dok su drugi desetak dana bez treninga po završetku sezone, ali to trebamo napraviti.

- Neprocjenjivo je to iskustvo, igrati tako velike utakmice. Sve što će se događati, pozitivno ili negativno, će im pomoći, kao zadnja utakmica u kojoj smo sami sebe pobijedili. Ali dokle god se to događa u mladoj, a ne u A reprezentaciji, to ćemo podnijeti. Svaka utakmica im pomaže da rastu kao igrači i sportaši i da se prilagode na najviši nivo, jednom kad dođu u A reprezentaciju.

