Obavijesti

Sport

Komentari 22
PRATITE PRIJENOS

UŽIVO Veleslalom Adelboden: Zubčić podbacio u prvoj vožnji i neće se boriti za novo postolje

Piše Ivan Kužela,
UŽIVO Veleslalom Adelboden: Zubčić podbacio u prvoj vožnji i neće se boriti za novo postolje
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

U švicarskom Adelbodenu nastavila se utrka za bodove u Svjetskom skijaškom kupu gdje skijaši voze prvi veleslalom godine. Zubčić je krenuo sa startnim brojem devet, ali imao je preveliki zaostatak za Odermattom

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Svjetski skijaški kup 10.30 , Adelboden
Sortiranje događaja
FRANCUZ SJAJAN

Leo Anguenot je na četvrtoj poziciji, a startao je sa startnim brojem 18. Zaostaje za Odermattom tek 66 stotinki.

HAASER SOLIDAN

Austrijanac Raphael Haaser vrlo dobro odvozio je prvi lauf i na sedmom je mjestu sa zaostatkom od sekunde i 40 stotinki. 

SNIJEG SVE GUŠĆI

Vidljivost se smanjuje sa snijegom koji pada sve intenzivnije. Skijašima je teže skijati što se više približavamo krajem prve vožnje.

MCGRATH U TOP 10

Atle Lie McGrath dobro je odradio prvu vožnju i nalazi se na osmoj poziciji s kojom će ići u drugi lauf.

ZUBČIĆ PODBACIO

Bolest je ipak ostavila maha i brzina nije bila dostatna za nešto veći rezultat. Za prvim Odermattom zaostaje tri sekunde i 73 stotinke. Tehnički vrlo dobro izveden nastup, bez pogrešaka, ali jednostavno nedovoljno eksplozivno i brzo.

Komentari 22

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026