U švicarskom Adelbodenu nastavila se utrka za bodove u Svjetskom skijaškom kupu gdje skijaši voze prvi veleslalom godine. Zubčić je krenuo sa startnim brojem devet, ali imao je preveliki zaostatak za Odermattom
UŽIVO Veleslalom Adelboden: Zubčić podbacio u prvoj vožnji i neće se boriti za novo postolje
FRANCUZ SJAJAN
Leo Anguenot je na četvrtoj poziciji, a startao je sa startnim brojem 18. Zaostaje za Odermattom tek 66 stotinki.
HAASER SOLIDAN
Austrijanac Raphael Haaser vrlo dobro odvozio je prvi lauf i na sedmom je mjestu sa zaostatkom od sekunde i 40 stotinki.
SNIJEG SVE GUŠĆI
Vidljivost se smanjuje sa snijegom koji pada sve intenzivnije. Skijašima je teže skijati što se više približavamo krajem prve vožnje.
MCGRATH U TOP 10
Atle Lie McGrath dobro je odradio prvu vožnju i nalazi se na osmoj poziciji s kojom će ići u drugi lauf.
ZUBČIĆ PODBACIO
Bolest je ipak ostavila maha i brzina nije bila dostatna za nešto veći rezultat. Za prvim Odermattom zaostaje tri sekunde i 73 stotinke. Tehnički vrlo dobro izveden nastup, bez pogrešaka, ali jednostavno nedovoljno eksplozivno i brzo.
