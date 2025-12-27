UŽIVO Veleslalom Semmering: Zrinka Ljutić nakon loše prve vožnje lovi nove bodove u Kupu

NAJAVA DRUGE VOŽNJE

U austrijskom Semmeringu skijašice su vozile veleslalom, a na istom mjestu sutra voze slalom. U prvoj vožnji veleslaloma prva je startala domaća predstavnica Julia Scheib koja je kratko držala vodstvo sve dok se niz stazu nije spustila Sara Hector. Šveđanka je briljantno odskijala prvu vožnju i uzela vodstvo s dvije stotinke prednosti nad Scheib.

Naša Zrinka Ljutić startala je sedma, ali i dalje nije u dobroj formi jer je od početka lovila zaostatak koji se samo povećavao do ulaska u cilj. Na kraju je imala veliki zaostatak od 2 sekunde i 16 stotinki, a prvu vožnju je završila na 17. mjestu koje dijeli s Ricardom Haaser.

U prvoj vožnji najveće iznenađenje bilo je ispadanje vodeće veleslalomašice Alice Robinson koja je izletjela sa staze, a nakon nje bila su još tri ispadanja. Prvu vožnju nisu završile ni Nina O' Brien, Stephanie Brunner i Estelle Alphand.

Druga je bila Julia Scheib s dvije stotinke zaostatka, treća je u prvoj vožnji završila Lara Colturi sa 13 stotinki zaostatka.

Druga vožnja kreće u 13 sati uz prijenos na HRT 2.