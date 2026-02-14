UŽIVO Veleslalom u Bormiju: Zubčić lovi prvu medalju na ZOI

NAJAVA

Sva svjetla hrvatske sportske javnosti bit će uperena u Bormio, gdje se na zahtjevnoj stazi Stelvio vozi muški veleslalom. Glavni adut je Filip Zubčić, koji godinama pripada samom svjetskom vrhu u ovoj disciplini i na Igre je stigao s ambicijama za postolje.

Na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine Zubčić je završio na 10. mjestu. Ovo će mu biti četvrte Olimpijske igre na kojima će nastupiti.

Konkurencija je, kao i uvijek, žestoka. Glavni favorit za obranu naslova iz Pekinga je Švicarac Marco Odermatt, dominantna figura discipline posljednjih nekoliko sezona, koji u Milanu i Cortini već ima srebro i broncu.

Opasni će biti i njegov sunarodnjak Loic Meillard, Austrijanci Stefan Brennsteiner i Marco Schwarz te norveški dvojac Henrik Kristoffersen i Atle Lie McGrath. Zanimljivo će biti pratiti i nastup Lucasa Pinheira Braathena, koji cilja na povijesnu, prvu zimsku olimpijsku medalju za Brazil.