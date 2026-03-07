UŽIVO Veleslalom u Sloveniji: Zubčić kod susjeda lovi postolje, počet će sa startnim brojem 11

NAJAVA

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić u subotnjem veleslalomu za Svjetski kup na 65. izdanju "Pokala Vitranc" u Kranjskoj Gori, startat će s brojem 11 u prvoj vožnji (9.30 sati).

Za 33-godišnjeg Zagrepčanina će to biti 15. nastup u veleslalomu na podkorenskoj strmini, na kojoj je deset puta osvajao bodove, a najbolji plasman ostvario je 2021. kad je osvojio šesto mjesto.

U Top 10 je bio još samo jednom, na drugom od dva veleslaloma održana u ožujku 2023., kad je završio na devetom mjestu. Prije godinu dana je osvojio 12. mjesto, što je njegov treći najbolji veleslalomski rezultat u Kranjskoj Gori. Unatoč visokim temperaturama, organizatori su uspjeli očuvati stazu.

- Uvjeti su dosta dobri. Staza izgleda odlično, no dosta je toplo, tako da se nadam da će staza izdržati, da se neće previše razmekšati - izjavio je Zubčić uoči nastupa na subotnjoj utrci u kojoj će biti jedini hrvatski predstavnik.

Veleslalom i nedjeljni slalom u Kranjskoj Gori su posljednje tehničke utrke prije finala Svjetskog kupa koje će biti održano u norveškom Lillehammeru, gdje će pravo nastupa imati 25 najbolje rangiranih skijaša u svakoj pojedinoj disciplini. Uoči subotnjeg nastupa Filip Zubčić je na 20. mjestu redoslijeda za Mali veleslalomski globus pa njegov plasman na finale ne bi trebao biti upitan.