Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić nastupa u Söldenu na prvoj utrci Svjetskog skijaškog kupa. Ima startni broj 19
UŽIVO Počeo muški veleslalom u Soldenu: Zubčić starta 19.
Brennsteiner je preuzeo vodstvo, bio je 15 stotinki brži od Norvežanina, a nakon njega na stazu je izašao Marco Schwartz koji je nakon greške izletio sa staze.
Prvi se niz stazu u Soldenu spustio norveški skijaš Atle Lie McGrath koji je postavio vrijeme od 53 sekunde i 4 stotinke.
Jučerašnji ženski veleslalom kasnio je sa startom pola sata, a ni nedjeljna muška utrka neće proći bez promjena. Vrijeme početka prve utrke ostaje isto (10 sati), ali je pomaknuto startno mjesto na nižu poziciju. To je već treći put u četiri sezone da je muški veleslalom u Soldenu skraćen.
Kad više ne bude želio pobjeđivati, prestat će se skijati. Filip Zubčić (33) tu je vrlo jasan. Iza njega je sezona u kojoj je nakon postolja u Copper Mountainu uslijedilo teško rezultatsko razdoblje, a pred njim novi početak i velika promjena. Naime, nakon 22 godine na Atomicu prešao je na Nordicu. No, ambicija je ostala ista. Želi ponovno biti među najboljima.
Uoči otvaranja sezone u Söldenu, najbolji hrvatski skijaš u razgovoru za 24sata ne razbacuje se obećanjima, ali ne skriva ni ono zbog čega je odradio dugi pripremni ciklus. Najprije je u proljeće, nakon duge i naporne sezone, testirao nove skije i započeo pripreme. Opet je bio u argentinskoj Ushuaiji, a posljednje treninge odradio je u Austriji.
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Hrvatski skijaš Filip Zubčić startat će kao 19. u prvoj utrci nove sezone Svjetskog kupa, uvodnom veleslalomu kojem je kao i uvijek domaćin austrijski Sölden.
Utrku će otvoriti Norvežanin Atle Lie McGrath nakon kojeg slijede Austrijanci Stefan Brennsteiner i Marco Schwarz, Brazilac Lucas Pinheiro Braathen, Švicarci Loic Meillard i Marco Odermatt te još jedan Norvežanin Henrik Kristoffersen. Prva vožnja počinje u 10 sati, a druga u 13 sati, prijenos je na HTV-u 2.
Prošle godine na ovoj je utrci slavio Švicarac Odermatt ispred Austrijanca Schwarza i Norvežanina McGratha. Zubčić je zauzeo 15. mjesto.
U subotu je startala nova sezona Svjetskog kupa veleslalomom skijašica u kojem je pobijedila Amerikanka Paula Moltzan, dok je hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela 11. mjesto.