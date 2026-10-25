UŽIVO Počeo muški veleslalom u Soldenu: Zubčić starta 19.

ŠTO KAŽE FILIP

Kad više ne bude želio pobjeđivati, prestat će se skijati. Filip Zubčić (33) tu je vrlo jasan. Iza njega je sezona u kojoj je nakon postolja u Copper Mountainu uslijedilo teško rezultatsko razdoblje, a pred njim novi početak i velika promjena. Naime, nakon 22 godine na Atomicu prešao je na Nordicu. No, ambicija je ostala ista. Želi ponovno biti među najboljima.

Uoči otvaranja sezone u Söldenu, najbolji hrvatski skijaš u razgovoru za 24sata ne razbacuje se obećanjima, ali ne skriva ni ono zbog čega je odradio dugi pripremni ciklus. Najprije je u proljeće, nakon duge i naporne sezone, testirao nove skije i započeo pripreme. Opet je bio u argentinskoj Ushuaiji, a posljednje treninge odradio je u Austriji.

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