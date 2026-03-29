UŽIVO Velika nagrada Japana: Antonelli ima priliku preuzeti vrh tablice prije velike pauze

Vozači Formule 1 nalaze se u Japanu gdje se jutros od 7 sati vozi Velika nagrada Japana. Prvi će na stazi Suzuke startati Kimi Antonelli u Mercedesu, odmah iza njega je njegov momčadski kolega George Russell dok je treći Oscar Piastri u McLarenu. Prijenos utrke je na RTL-u, Voyo i plaćenoj platformi F1 TV.

19-godišnji Kimi Antonelli osvojio je drugi uzastopni 'pole-position' te će pokušati doći do druge pobjede u karijeri nakon slavlja na Velikoj nagradi Kine. Talijan je postavio vrijeme od jedne minute i 28,778 sekundi.

Aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris zbog problema s bolidom završio je na trećem mjestu nakon subotnjih kvalifikacijama.

Uoči VN Japana vodeći u poretku vozača je Mercedesov George Russell s 51 bodom, a njegov kolega Antonelli zaostaje samo četiri boda. Treći u ukupnom poretku vozača je Charles Leclerc u Ferrariju s 34 boda, a Monežanin utrku kreće s četvrte pozicije.

Max Verstappen iz Red Bulla, koji je u posljednje četiri utrke u Suzuki pobijedio s pole pozicije, nije uspio ući među 10 najboljih. Četverostruki prvak opisao je svoj bolid kao "nevozljiv" i startat će s 11. mjesta.

Inače, ovo je zadnja utrka prije nego vozači odu na pauzu nakon što su otkazane utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji zbog rata u Iranu. Nakon Japana slijedi pet tjedana pauze, a Formula 1 se vraća 3. svibnja kada je na rasporedu Velika nagrada Miamija.