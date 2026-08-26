UŽIVO Viking - Dinamo: 'Modre' još jedan korak dijeli do sna...

NAJAVA UTAKMICE

Još jedna utakmica i još jedan korak. Još 90 (ili 120) minuta dijeli Dinamo od Lige prvaka i velike financijske injekcije. Na uzvratu u Norveškoj "modri" nemaju nimalo lagan zadatak te će morati odigrati najbolju utakmicu u dosadašnjem dijelu sezone. Susret Vikinga i Dinama počinje u 21 sat uz prijenos na HRT-u 2.

Prva utakmica počela je kao iz snova. Nakon 10 minuta je na semaforu maksimirskog stadiona stajalo 2-0 za domaću momčad i činilo se kako će Dinamo bez drame osigurati najelitnije nogometno natjecanje. Zabio je prvo Beljo u šestoj minuti, a onda i namjestio gol Lisici u 10. Na tribinama delirij, u zagrebačkim kafićima orila se pjesma, ali onda hladan tuš.

Već u prvom dijelu Viking se vratio. Dva puta je zaspala obrana plavih, oba puta su Norvežani to kaznili. Prvo Christiansen u 26. pa Tripić u 39. Nastavak je donio opsadu gola gostiju, ali Dinamo nije probio. Ukupno je uputio 23 udarva prema golu, ali zabio je samo dva. Viking je pucao šest puta i zabio isto toliko. Saznao je Dinamo kako se greške kažnjavaju, ali je pokazao da je bolja momčad i to sada treba iskoristiti u uzvratu.

Viking je domaćinska ekipa te je iz Zagreba otišao puno sretniji od očekivanog. "Gore" je umjetna trava na koju je navikao i pokušat će iznenaditi "modre" uz huk navijača s tribina. Norvežani su odgodili utakmicu u prvenstvu kako bi se pripremili za uzvrat i spremni su šokirati Dinamo, ako im plavi to dozvole.

Dinamo je pobijedio Varaždin u derbiju 4. kola s 3-1 i sa samopouzdanjem putuje na sjever. Mario Kovačević najavio je da će krenuti jako od prve minute te da ga ne zanimaju nikakvi alibiji.

- Vidjeli smo da Europa ne prašta greške. Veliki dio utakmice smo bili jako dobri i početak je bio odličan. Vjerujem da ćemo tako krenuti i uzvrat. Svjesni smo da ne smijemo griješiti, Viking ima kvalitetu i kazne svaku grešku. Dat ćemo sve od sebe, rezultat te prve utakmice nam ne daje ništa osim da krenemo od prve minute po pobjedu - rekao je.