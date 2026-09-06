UŽIVO VN Italije: Gasly ide po još jednu senzaciju u Monzi, Kimi Antonelli pri dnu poretka

NAJAVA

Nakon dva tjedna stanke, Formula 1 ponovno se vraća. Danas je na rasporedu 13. utrka ove sezone, a sve oči biti će uprte na kultnu stazu u Monzi gdje se vozi Velika nagrada Italije. Utrka počinje u 15 sati uz prijenos na RTL-u i plaćenoj platformi F1TV. U 'hramu brzine' bilo je iznenađenja već uoči same utrke na kvalifikacijama.

S prve startne pozicije će startati Francuz Pierre Gasly u Alpineu. Gaslyju je ovo prvi 'pole position' u karijeri, a bio je brži od Britanca Georga Russella u Mercedesu za samo 60 tisućinki te je s vremenom 1:21.786 postavio prvo vrijeme subotnjih kvalifikacija. Treći će u nedjelju startati McLarenov vozač Oscar Piastri, a jedan od favorita publike u Italiji, Ferrarijev vozač Charles Leclerc utrku u Monzi počinje s četvrtog mjesta.

Staza u Monzi ima posebno značenje u Gaslyjevoj karijeri. Upravo je na toj stazi došao do svoje prve pobjede u karijeri, dok je vozio za tim Alphu Tauri, a sada kao vozač Alpinea ima prvi 'pole position' i priliku ponoviti povijest.

Lewis Hamiltonu u Ferrariju početi će s četvrte pozicije, a iza njega su još Max Verstappen, Oscar Piastri je šesti zbog ometanja suparnika u kvalifikacijama.

Vodeći vozač u svjetskom poretku, Mercedesov Kimi Antonelli VN Italije počinje s 20. pozicije zbog kazne vezane uz promjenu pogonske jedinice.