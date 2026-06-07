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UŽIVO VN Monaka: Milimetri određuju tko će biti na postolju najluksuznije utrke Formule 1

Piše Issa Kralj,
UŽIVO VN Monaka: Milimetri određuju tko će biti na postolju najluksuznije utrke Formule 1
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Foto: Jakub Porzycki

Današnja utrka Formule 1 u Monacu jedna je od najzanimljivijih u kalendaru. Na uskoj stazi u Monte Carlu teško je pretjecati i zato su kvalifikacije jako važne, a s prvog mjesta kreće mladi Kimi Antonelli

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Današnja utrka Formule 1 u Monacu donosi pravi spektakl. Mladi Talijan Kimi Antonelli (19) kreće s pole positiona nakon fantastičnih kvalifikacija i lovi petu uzastopnu pobjedu ove sezone. Uz njega u prvom redu je Max Verstappen, dok iz drugog reda prijete Lewis Hamilton i domaći adut Charles Leclerc.

Monaco je poznat kao najteža staza za pretjecanje pa bi kvalifikacije mogle odlučiti pobjednika, ali sigurnosni automobil i kaos na uskim ulicama Monte Carla uvijek mogu sve preokrenuti vrlo lako. Formula 1 ove sezone ima novog mladog lidera, no Verstappen i Ferrari čekaju najmanju priliku za veliki udarac u borbi za naslov.

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