UŽIVO VN Monaka: Milimetri određuju tko će biti na postolju najluksuznije utrke Formule 1

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Današnja utrka Formule 1 u Monacu donosi pravi spektakl. Mladi Talijan Kimi Antonelli (19) kreće s pole positiona nakon fantastičnih kvalifikacija i lovi petu uzastopnu pobjedu ove sezone. Uz njega u prvom redu je Max Verstappen, dok iz drugog reda prijete Lewis Hamilton i domaći adut Charles Leclerc.

Monaco je poznat kao najteža staza za pretjecanje pa bi kvalifikacije mogle odlučiti pobjednika, ali sigurnosni automobil i kaos na uskim ulicama Monte Carla uvijek mogu sve preokrenuti vrlo lako. Formula 1 ove sezone ima novog mladog lidera, no Verstappen i Ferrari čekaju najmanju priliku za veliki udarac u borbi za naslov.