UŽIVO Vukovar - Dinamo: Stigli sastavi, Kovačević je rotirao! Sedmorica novih u odnosu na EL

NAJAVA

Dinamo se, nakon još jednog uspješno odrađenog europskog iskušenja, vraća HNL-u. Nogometaši Marija Kovačevića danas (od 19 sati) gostuje u Vinkovcima, gdje ih čeka posljednjeplasirana momčad lige - Vukovar. U Maksimiru vlada dobro raspoloženje, velik optimizam uoči nastavka sezone, ali nitko ne misli kako ih u Vinkovcima očekuje lagan zadatak.

Trener "modrih" sa svojim stožerom već danima priprema ovu utakmicu, gostovanje kod Vukovara može biti vrlo opasno. Svi su u modrom domu svjesni kako Zagrepčane danas ne očekuje kvalitetan travnjak, pa da ih u kasnim vinkovačkim satima ne očekuju ni idealni vremenski uvjeti, ali sve osim pobjede nad "fenjerašem" bio bi veliki debakl.

Mario Kovačević večeras će osvježiti momčad, prigodu će dobiti mnogi igrači iz drugog plana i sad je sve na njima. Evo im prilike pa neka dokažu treneru zaslužuju li više minuta u nastavku sezone ili ne. I bilo kakav potencijalni kiks (poraz ili remi) ići će više na njihovu nego na trenerovu dušu. Momčad u kojoj je uloženo 20-ak milijuna eura mora pobijediti novog prvoligaša. Mora.

Za današnji dvoboj upitan je Scott McKenna, njega bi od prve minute trebao zamijeniti Niko Galešić. Ali, promjena bi trebalo biti još, njih je najavio i sam trener. Matteo Perez Vinlöf bi mogao na lijevi bok, u vezni red sigurno ulazi Ismaël Bennacer, vrlo vjerojatno bi se tu još mogli naći Gonzalo Villar i Luka Stojković.

Josip Mišić konačno bi mogao dobiti malo odmora, kapetan Dinama ima tri akumulirana žuta kartona, pa ako bi i danas dobio javnu opomenu morao bi preskočiti veliki derbi s Rijekom u sljedećem kolu. A to bi za "modre" bio puno veći problem. Jasno, Kovačević neće izmijeniti cijelu momčad, ali će se u momčadi naći pet-šest promjena.

Prilično je izvjesno kako će danas minute dobiti Perez-Vinlöf, Galešić, Stojković, Villar, Vidović, Bakrar, Kulenović, vjerojatno i Mudražija i Soldo, naravno i Varela. Jasno, neće svi na terenu biti od prve minute, ali bi trebali dobiti priliku za dokazivanje. A ako dečki nešto "zeznu", jao njima. Sami će si za sve biti krivi... (Hrvoje Tironi)