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OD 16 SATI

UŽIVO Vukovar - Dinamo: Duel bivšeg prvoligaša i aktualnog prvaka u osmini finala kupa

Piše 24sata,
UŽIVO Vukovar - Dinamo: Duel bivšeg prvoligaša i aktualnog prvaka u osmini finala kupa
Zagreb: GNK Dinamo i NK Lokomotiva susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Dinamo danas od 16 sati gostuje kod Vukovara u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa. Bit će to prvi službeni susret 'modrih' nakon reprezentativne stanke. Susret možete gledati na kanalu MAXSport 1

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Osmina finala hrvatskog kupa 16.00 , Vukovar
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IZJAVE KOVAČEVIĆA

Dinamo će nakon dvotjedne pauze igrati protiv Vukovara u Kupu u osmini finala, a Kovačević poručuje da nema opuštanja, cilj je prolaz i obrana naslova.

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NAJAVA

Dinamo se danas vraća natjecateljskim obvezama nakon dvotjedne reprezentativne stanke. Plavi od 16 sati gostuju kod Vukovara u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa, gdje će tražiti mjesto među posljednjih osam.

Mario Kovačević neće imati kompletan kadar zbog reprezentativnih obveza, a nekoliko igrača imalo je i problema s virozom. Ipak, Dinamo u Vukovar stiže s jasnim ciljem - prolazak dalje i nastavak puta prema obrani prošlosezonskog trofeja.

Vukovar je do osmine finala stigao pobjedom protiv Cibalije -:0, dok je Dinamo u prethodnoj fazi svladao Bedem iz Ivankova 4-0. Kup često donosi iznenađenja, no Kovačević je uoči susreta jasno poručio da ih njegova momčad želi izbjeći.

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