UŽIVO Vukovar - Dinamo: Duel bivšeg prvoligaša i aktualnog prvaka u osmini finala kupa

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Dinamo se danas vraća natjecateljskim obvezama nakon dvotjedne reprezentativne stanke. Plavi od 16 sati gostuju kod Vukovara u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa, gdje će tražiti mjesto među posljednjih osam.

Mario Kovačević neće imati kompletan kadar zbog reprezentativnih obveza, a nekoliko igrača imalo je i problema s virozom. Ipak, Dinamo u Vukovar stiže s jasnim ciljem - prolazak dalje i nastavak puta prema obrani prošlosezonskog trofeja.

Vukovar je do osmine finala stigao pobjedom protiv Cibalije -:0, dok je Dinamo u prethodnoj fazi svladao Bedem iz Ivankova 4-0. Kup često donosi iznenađenja, no Kovačević je uoči susreta jasno poručio da ih njegova momčad želi izbjeći.