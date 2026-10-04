Dinamo danas od 16 sati gostuje kod Vukovara u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa. Bit će to prvi službeni susret 'modrih' nakon reprezentativne stanke. Susret možete gledati na kanalu MAXSport 1
UŽIVO Vukovar - Dinamo: Duel bivšeg prvoligaša i aktualnog prvaka u osmini finala kupa
Dinamo će nakon dvotjedne pauze igrati protiv Vukovara u Kupu u osmini finala, a Kovačević poručuje da nema opuštanja, cilj je prolaz i obrana naslova.
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Dinamo se danas vraća natjecateljskim obvezama nakon dvotjedne reprezentativne stanke. Plavi od 16 sati gostuju kod Vukovara u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa, gdje će tražiti mjesto među posljednjih osam.
Mario Kovačević neće imati kompletan kadar zbog reprezentativnih obveza, a nekoliko igrača imalo je i problema s virozom. Ipak, Dinamo u Vukovar stiže s jasnim ciljem - prolazak dalje i nastavak puta prema obrani prošlosezonskog trofeja.
Vukovar je do osmine finala stigao pobjedom protiv Cibalije -:0, dok je Dinamo u prethodnoj fazi svladao Bedem iz Ivankova 4-0. Kup često donosi iznenađenja, no Kovačević je uoči susreta jasno poručio da ih njegova momčad želi izbjeći.