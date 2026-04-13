UŽIVO Vukovar - Dinamo: Stigli sastavi! Kovačević ne kalkulira, krenut će s najjačom postavom

Nogometaši Vukovara i Dinama sastaju se u 29. kolu HNL-a na Gradskom vrtu u Osijeku. Domaćin u dvoboj ulazi kao posljednja momčad lige sa 21 osvojenim bodom, dok je Dinamo lider ljestvice sa 66 bodova. Trener domaćih Tomislav Stipić svjestan je težine ove utakmice.

- Ne veselim se previše ovoj utakmici protiv Dinama, jer Zagrepčani nisu adekvatan suparnik u našoj borbi za ostanak u SHNL-u. Svi smo mi sportaši i na svakoj utakmici želimo ići do kraja, ali trebamo biti racionalni i realni, pa reći kako ovo nije utakmica uoči koje se možemo pozicionirati na način da kažemo „idemo po pobjedu” - rekao je u najavi utakmice.

S druge strane, Mario Kovačević oprezan je uoči utakmice.

- Vukovar se vraća. U utakmici protiv Lokomotive pokazali su da su na dobrom putu, igrali su jako dobro. Svjesni smo da nas čeka teška utakmica - rekao je i dodao:

- Teško je nešto mijenjati kad smo u ovakvom pobjedničkom ritmu. Motiva ne nedostaje i dok matematički ne osiguramo naslov, nećemo stati.

Dinamu nedostaju Dominik Livaković, Ismael Bennacer i Perez Vinlof zbog ozljeda. Livaković i Bennacer bi trebali biti spremni za dvoboj s Rijekom idući vikend.

Utakmicu sudi Patrik Kolarić, a prijenos je na MAX Sportu 1.