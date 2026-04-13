UŽIVO Vukovar - Dinamo: Stigli sastavi! Kovačević ne kalkulira, krenut će s najjačom postavom

Piše Jakov Drobnjak,
Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Vukovarci su ove sezone jednom već pobijedili Dinamo (1-0), a trenutačno su posljednja momčad lige sa 21 bodom, dok su "plavi" vodeća momčad lige sa 66 bodova

Live
29. kolo HNL-a 18.00 , Gradski vrt, Osijek
Vukovar
:
Dinamo
STIGLI SU SASTAVI

Ovako će momčadi istrčati na Gradski vrt.

Vukovar (4-2-3-1): Bulat - Bosec, Elez, Vlasenko, Čabrajić - Shabani, Gurlica - Butić, Gonzalez, Banovec - Puljić

Dinamo (4-3-3): Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar - Beljo - Vidović.

NAJAVA

Nogometaši Vukovara i Dinama sastaju se u 29. kolu HNL-a na Gradskom vrtu u Osijeku. Domaćin u dvoboj ulazi kao posljednja momčad lige sa 21 osvojenim bodom, dok je Dinamo lider ljestvice sa 66 bodova. Trener domaćih Tomislav Stipić svjestan je težine ove utakmice. 

- Ne veselim se previše ovoj utakmici protiv Dinama, jer Zagrepčani nisu adekvatan suparnik u našoj borbi za ostanak u SHNL-u. Svi smo mi sportaši i na svakoj utakmici želimo ići do kraja, ali trebamo biti racionalni i realni, pa reći kako ovo nije utakmica uoči koje se možemo pozicionirati na način da kažemo „idemo po pobjedu” - rekao je u najavi utakmice. 

S druge strane, Mario Kovačević oprezan je uoči utakmice. 

- Vukovar se vraća. U utakmici protiv Lokomotive pokazali su da su na dobrom putu, igrali su jako dobro. Svjesni smo da nas čeka teška utakmica - rekao je i dodao:

- Teško je nešto mijenjati kad smo u ovakvom pobjedničkom ritmu. Motiva ne nedostaje i dok matematički ne osiguramo naslov, nećemo stati. 

Dinamu nedostaju Dominik Livaković, Ismael Bennacer i Perez Vinlof zbog ozljeda. Livaković i Bennacer bi trebali biti spremni za dvoboj s Rijekom idući vikend.

Utakmicu sudi Patrik Kolarić, a prijenos je na MAX Sportu 1

