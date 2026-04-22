UŽIVO Vukovar - Gorica: Stigli sastavi, Pozo ponovno starta! Domaćini love spas u zadnji čas

NAJAVA

Vukovar dolazi na teren ohrabren pobjedom nad Istrom (2-1) i iskoristio je novi spoticaj Osijeka. Trener Tomislav Stipić zna da je pobjeda imperativ jer bez nje se gotovo gasi svaka nada za neizvjesno završnicu. Slavonci su u zadnjoj utakmici pokazali u napadu, a Stipić od svojih igrača traži da tu razinu potvrde i vežu dva uzastopna trijumfa.

Gorica dolazi u lošijoj formi nakon poraza od Lokomotive (0-2), ali trener Mario Carević traži bolji odgovor. Pobjeda bi goste odvela na +11 u odnosu na opasnu zonu i praktički zaključila sezonu.

Gostujuća momčad neće moći računati na Pavičića i Ikera Poza zbog ozljeda, a njihova mjesta preuzet će Bakić i Epailly. Kod domaćina neće nastupiti Vito Čaić zbog žutih kartona, a Bulat zamjenjuje ozlijeđenog Pintola na golu.

Zanimljiv je i međusobni omjer, ove su sezone ove dvije momčadi odigrale čak tri remija zaredom, sva tri ove sezone.