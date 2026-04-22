Obavijesti

Sport

31. KOLO HNL-A

UŽIVO Vukovar - Gorica: Stigli sastavi, Pozo ponovno starta! Domaćini love spas u zadnji čas

Piše Bruno Lukas,
UŽIVO Vukovar - Gorica: Stigli sastavi, Pozo ponovno starta! Domaćini love spas u zadnji čas
Vinkovci: Vukovar i Gorica sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vukovar i Gorica odigrat će u srijedu jednu od ključnih utakmica 31. kola HNL-a, susret koji bi mogao odrediti sudbinu obiju momčadi. Dvoboj kreće od 15.30, uz izravan prijenos na Max Sport programu

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
31. KOLO HNL-A 15.30 , Vukovar
Vukovar
:
Gorica
Sortiranje događaja
POČETNI SASTAVI

Vukovar '91. (4-2-3-1):

Bulat - Vlasenko, Tadić, Živković, Čabrajić - Shabani, Gurlica - Butić, Gonzalez (C), Banovec - Puljić

Gorica (3-4-3)

Matijaš - Peric, Filipović, Čabraja - Bogojević, Kavelj, Pozo, Trontelj - Pavičić, Pršir (C) - Erceg

NAJAVA

Vukovar dolazi na teren ohrabren pobjedom nad Istrom (2-1) i iskoristio je novi spoticaj Osijeka. Trener Tomislav Stipić zna da je pobjeda imperativ jer bez nje se gotovo gasi svaka nada za neizvjesno završnicu. Slavonci su u zadnjoj utakmici pokazali u napadu, a Stipić od svojih igrača traži da tu razinu potvrde i vežu dva uzastopna trijumfa.

Gorica dolazi u lošijoj formi nakon poraza od Lokomotive (0-2), ali trener Mario Carević traži bolji odgovor. Pobjeda bi goste odvela na +11 u odnosu na opasnu zonu i praktički zaključila sezonu.

Gostujuća momčad neće moći računati na Pavičića i Ikera Poza zbog ozljeda, a njihova mjesta preuzet će Bakić i Epailly. Kod domaćina neće nastupiti Vito Čaić zbog žutih kartona, a Bulat zamjenjuje ozlijeđenog Pintola na golu.

Zanimljiv je i međusobni omjer, ove su sezone ove dvije momčadi odigrale čak tri remija zaredom, sva tri ove sezone.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026