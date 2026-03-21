UŽIVO Vukovar - Hajduk: Duel vrha i dna. Livaja u prvih 11

Piše Ivan Kužela,
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Vukovar na Gradskom vrtu od 15 sati dočekuje Hajduk; susret će se igrati u sklopu 27. kola HNL-a. Splićani su trenutačno druga momčad prvenstva s 50 bodova, a Vukovar 20 i na posljednjem je mjestu HNL-a

HNL, 27. kolo 15.00 , Gradski vrt, Osijek
SASTAVI

Vukovar (3-2-4-1): Pintol, Tadić, Elez, Živković - Gurlica, Čaić - Bosec, Špoljarić, Gonzalez, Tičinović - Puljić

Hajduk (4-2-3-1): Silić - Sigur, Skelin, Marešić, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja

NAJAVA

U sklopu 27. kola HNL-a u Gradskom vrtu u Osijeku sastat će se zadnji Vukovar i drugi Hajduk. Splićani dolaze kao favoriti Vukovarcima; 'bili' su u zadnjem kolu pobijedili Lokomotivu 2-1, a Vukovar je izgubio od Varaždina 2-0. 

Potres u vukovarskim redovima dogodio se početkom tjedna kad je Silvijo Čabraja dobio otkaz, a na njegovo mjesto doveden je nekadašnji strateg Slaven Belupa Tomislav Stipić. Vukovar je u lošoj formi i na zadnjih pet utakmica tri puta su gubili i dva puta remizirali. 

Hajduk u posljednje vrijeme nema naglasak na rezultatima, već na renovaciju ili izgradnju novog Poljuda. Derutno stanje stadiona u prvome je planu kad god se spomene Hajduk, a Splićani u zadnjih pet utakmica imaju tek dvije pobjede i za prvim Dinamom kaskaju 10 bodova. 

Hajduk i Vukovar ove sezone igrali su dva puta. Na oba susret pobijedili su današnji gosti (2-1 i 1-0). Susret ćete moći gledati na kanalu MAXSport1.

