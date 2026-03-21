UŽIVO Vukovar - Hajduk: Duel vrha i dna. Livaja u prvih 11

NAJAVA

U sklopu 27. kola HNL-a u Gradskom vrtu u Osijeku sastat će se zadnji Vukovar i drugi Hajduk. Splićani dolaze kao favoriti Vukovarcima; 'bili' su u zadnjem kolu pobijedili Lokomotivu 2-1, a Vukovar je izgubio od Varaždina 2-0.

Potres u vukovarskim redovima dogodio se početkom tjedna kad je Silvijo Čabraja dobio otkaz, a na njegovo mjesto doveden je nekadašnji strateg Slaven Belupa Tomislav Stipić. Vukovar je u lošoj formi i na zadnjih pet utakmica tri puta su gubili i dva puta remizirali.

Hajduk u posljednje vrijeme nema naglasak na rezultatima, već na renovaciju ili izgradnju novog Poljuda. Derutno stanje stadiona u prvome je planu kad god se spomene Hajduk, a Splićani u zadnjih pet utakmica imaju tek dvije pobjede i za prvim Dinamom kaskaju 10 bodova.

Hajduk i Vukovar ove sezone igrali su dva puta. Na oba susret pobijedili su današnji gosti (2-1 i 1-0). Susret ćete moći gledati na kanalu MAXSport1.