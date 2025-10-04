UŽIVO Vukovar - Hajduk: Livaja kao navijač, tri Španjolca kreću

ČABRAJA TRAŽI IZNENAĐENJE

S druge strane, Vukovar 1991 u utakmicu ulazi s posljednjeg mjesta na ljestvici, ali potpuno neopterećen. Momčad je nedavno preuzeo iskusni Silvijo Čabraja, koji je u karijeri vodio brojne bitke s Garcijom i trenutno ima pobjedu više u međusobnim dvobojima. Vukovarci su već pokazali da mogu biti "nagazna mina", što najbolje potvrđuje senzacionalna pobjeda nad Rijekom.

- Sigurno nas očekuje teška i zahtjevna utakmica. Dat ćemo sve od sebe da se veselimo nakon utakmice - izjavio je Čabraja, svjestan da je izostanak Livaje olakšanje, ali i da "Hajduk nije samo Livaja".

Za dodatno samopouzdanje poslužila im je i pobjeda u Županijskom kupu protiv Sloge Vuteks (2-0). Garcia je također iskazao veliko poštovanje prema suparniku, čitavu momčad i novog trenera.

- U svim domaćim utakmicama bili su dobri. U nekim utakmicama zaslužili su više nego što su uspjeli osvojiti - analizirao je trener Hajduka.

Dok se očekuju pune tribine stadiona kraj Bosuta, pred Hajdukom je jasan imperativ pobjede kako bi zadržao korak s vodećim Dinamom. Za Vukovar je, pak, svaki bod protiv favoriziranog protivnika golem poticaj u borbi za ostanak. Bit će to sudar dvaju svjetova, splitskog pritiska i slavonske rasterećenosti, uokviren pričom o sportskom duhu koja je već sada pobjednik ovog kola.