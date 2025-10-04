UŽIVO Vukovar - Hajduk: Livaja kao navijač, tri Španjolca kreću

Hajduk kreće na turneju, a Vukovar 1991 dočekuje ih s otvorenim rukama! Bez Livaje, Garcia ima glavobolje, dok Vukovarci traže novo iznenađenje u HNL-u
Nema Livaje, a Garcia kreće s Rebićem kao lažnom devetkom, što smo i najavili, kao i svom trojicom španjolskih igrača u prvih 11. Kapetan je Zvonimir Šarlija.
Vukovar (4-2-3-1): Marković - Tičinović, Šuver, Čaić, Calhanoglu - Mejia, Shabani - Pavičić, R. Gonzalez, Camacho - Puljić
Hajduk (3-4-2-1): Ivušić - Šarlija, Mlačić, E. Gonzalez - Karačić, Guillamon, Pajaziti, Hrgović - Pukštas, Almena - Rebić
S druge strane, Vukovar 1991 u utakmicu ulazi s posljednjeg mjesta na ljestvici, ali potpuno neopterećen. Momčad je nedavno preuzeo iskusni Silvijo Čabraja, koji je u karijeri vodio brojne bitke s Garcijom i trenutno ima pobjedu više u međusobnim dvobojima. Vukovarci su već pokazali da mogu biti "nagazna mina", što najbolje potvrđuje senzacionalna pobjeda nad Rijekom.
- Sigurno nas očekuje teška i zahtjevna utakmica. Dat ćemo sve od sebe da se veselimo nakon utakmice - izjavio je Čabraja, svjestan da je izostanak Livaje olakšanje, ali i da "Hajduk nije samo Livaja".
Za dodatno samopouzdanje poslužila im je i pobjeda u Županijskom kupu protiv Sloge Vuteks (2-0). Garcia je također iskazao veliko poštovanje prema suparniku, čitavu momčad i novog trenera.
- U svim domaćim utakmicama bili su dobri. U nekim utakmicama zaslužili su više nego što su uspjeli osvojiti - analizirao je trener Hajduka.
Dok se očekuju pune tribine stadiona kraj Bosuta, pred Hajdukom je jasan imperativ pobjede kako bi zadržao korak s vodećim Dinamom. Za Vukovar je, pak, svaki bod protiv favoriziranog protivnika golem poticaj u borbi za ostanak. Bit će to sudar dvaju svjetova, splitskog pritiska i slavonske rasterećenosti, uokviren pričom o sportskom duhu koja je već sada pobjednik ovog kola.
I dok je uvertira protekla u prijateljskom tonu, trener Hajduka Gonzalo Garcia suočava se s nizom ozbiljnih izazova. Prvi i najveći je izostanak ozlijeđenog kapetana Marka Livaje, motora i talismana momčadi. Njegovu ulogu u vrhu napada trebao bi preuzeti Ante Rebić, no Garciju muči kako nadomjestiti Livajin cjelokupni utjecaj na igru.
- Rebić je spreman za igrati, ali vidjet ćemo hoće li još igrati kao napadač ili na drugoj poziciji - zagonetan je bio Garcia, potvrdivši da će kapetansku traku, ako zaigra, ponijeti Filip Krovinović.
Drugi problem su gostovanja. Bijeli su ove sezone izvan Poljuda u prvenstvu odigrali tek dva susreta (pobjeda u Osijeku i poraz u Varaždinu), a sada ih čeka serija od četiri vezana prvenstvena gostovanja. Statistika pod Garcijom nije ohrabrujuća, jer su pobjede izvan Splita bile rijetkost.
- Tri boda ne dolaze automatski, nikada se ne može unaprijed računati na njih. Nijedna nam utakmica na gostovanju nije lagana - upozorava španjolski strateg.
U ozračju koje često prate tenzije i restrikcije, HNK Vukovar 1991 napravio je potez za anale hrvatskog nogometa. Umjesto uobičajenih zabrana, klub je poslao poruku zajedništva i sportskog duha, pozvavši sve navijače Hajduka na stadion i dopustivši isticanje navijačkih obilježja na svim tribinama.
"Svim simpatizerima Hajduka koji ovaj vikend dolaze na dugoočekivano gostovanje, želimo dobrodošlicu. Obilježja kluba su dozvoljena na svim tribinama! Ugodan boravak u Slavoniji – i neka bolji pobjedi", poručili su iz vukovarskog kluba.
Ova gesta, zaokružena emotivnim videom najmlađih članova vukovarske škole nogometa koji su pozdravili Torcidu, predstavlja presedan u HNL-u. Priču je dodatno oplemenio i poklon koji je uprava Vukovara uručila delegaciji Hajduka: dres kluba i drvenu skulpturu Vukovarskog vodotornja s posvetom "dragim prijateljima". Slavonija je tako Hajduku priredila doček koji nadilazi sport, šaljući snažnu poruku o poštovanju i zajedništvu.
Nakon pobjede nad Lokomotivom na Poljudu, nogometaši Hajduka krenuli su i najzahtjevniju turneju sezone. Prva postaja od pet uzastopnih gostovanja je stadion Cibalije u Vinkovcima, gdje ih u devetom kolu HNL-a dočekuje novopečeni prvoligaš Vukovar 1991. Utakmica je to koja za Splićane nosi ogroman rezultatski imperativ, ali i test karaktera uoči teškog razdoblja bez podrške domaćih tribina. Istovremeno, dvoboj je već uoči prvog sučevog zvižduka obilježen nesvakidašnjom gestom domaćina koja je odjeknula Hrvatskom.