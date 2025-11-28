UŽIVO Vukovar - Osijek: Derbi začelja u Vinkovcima, Sopićeva momčad bez pobjede od rujna

TRENER VUKOVARA

Utakmica začelja, imamo isti broj bodova kao Osijek, oni žele pobjedu kao i mi. Da, vjerojatno će i teren biti izuzetno težak, kiša je padala, natopljen je još od prošlog vikenda i onog snijega. Znamo da nas očekuje jedna vrlo teška utakmica protiv dobrog suparnika, ali vjerujte dat ćemo sve od sebe da iziđemo iz večerašnje utakmice kao pobjednici - rekao je trener Vukovara Silvijo Čabraja.

- Puljić nam je nedostajao na terenu kao igrač i kao osoba. Nedostaje i Tadić, nažalost on je zbog crvenog kartona dobio tri utakmice kazne, tako da ga nećemo imati protiv Osijeka, kao i Rijeke. No imamo teškoća, Puljić ima želučanih problema, tako da ćemo vidjeti hoće li uopće biti spreman i hoće li biti u kadru za ovu utakmicu.

Čabraja kaže da Osječani vrijede više nego što tablica pokazuje.

- Dobra su momčad, vraća im se Jurišić, ali mi moramo razmišljati više o sebi nego o suparniku. Da bismo došli do pozitivnog rezultata, u prvom redu moramo mi biti dobri i kvalitetni, početi zabijati šanse koje stvaramo. Imam se pravo nadati i željeti, a to je da ćemo ovu utakmicu završiti s tri boda - dodao je Čabraja.