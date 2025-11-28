Pred nama je 15. kolo HNL-a, a od 18 sati u Vinkovcima otvorit će ga dvije posljednje momčadi prvenstva, Vukovar će ugostiti Osječane...
UŽIVO Vukovar - Osijek: Derbi začelja u Vinkovcima, Sopićeva momčad bez pobjede od rujna
Izašle su postave za današnju utakmicu.
Vukovar: Bulat - Tičinović, Pavičić, Čaić, Calhanoglu - Mejia, Shabani - Jurilj, Gonzalez, Čabrajić - Puljić
Osijek: Malenica - Guedes, Jelenić, Mkrtčjan, Jurišić - Babec - Čolina, Bukvić, Barić, Omerović - Jakupović
Utakmica začelja, imamo isti broj bodova kao Osijek, oni žele pobjedu kao i mi. Da, vjerojatno će i teren biti izuzetno težak, kiša je padala, natopljen je još od prošlog vikenda i onog snijega. Znamo da nas očekuje jedna vrlo teška utakmica protiv dobrog suparnika, ali vjerujte dat ćemo sve od sebe da iziđemo iz večerašnje utakmice kao pobjednici - rekao je trener Vukovara Silvijo Čabraja.
- Puljić nam je nedostajao na terenu kao igrač i kao osoba. Nedostaje i Tadić, nažalost on je zbog crvenog kartona dobio tri utakmice kazne, tako da ga nećemo imati protiv Osijeka, kao i Rijeke. No imamo teškoća, Puljić ima želučanih problema, tako da ćemo vidjeti hoće li uopće biti spreman i hoće li biti u kadru za ovu utakmicu.
Čabraja kaže da Osječani vrijede više nego što tablica pokazuje.
- Dobra su momčad, vraća im se Jurišić, ali mi moramo razmišljati više o sebi nego o suparniku. Da bismo došli do pozitivnog rezultata, u prvom redu moramo mi biti dobri i kvalitetni, početi zabijati šanse koje stvaramo. Imam se pravo nadati i željeti, a to je da ćemo ovu utakmicu završiti s tri boda - dodao je Čabraja.
Trener Osijeka Željko Sopić najavio je utakmicu s Vukovarom koja se igra danas od 18 sati u Vinkovcima.
- Imamo kratak tjedan. Igrali smo 75 minuta s igračem manje, pokazali smo karakter. Znate da nije jednostavno. Sretan sam zbog Matkovića. Zbog Jovičića i Pečeka... Ponovno sam rekao, kod mene nema mlad ili star, mora ili ne mora. To su svi igrači Osijeka koji moraju dati sve za klub u ovoj situaciji. Jasno da sam jako zadovoljan, iako im to nisam pokazao. U teškom smo trenutku zbog nekih vanjskih faktora koji nas remete. Ovaj klub zaslužuje više, ali situacija je takva i s malim koracima moramo izaći iz krize.
U momčadi Osijeka ima dosta ozlijeđenih prvotimaca, a nekadašnji trener
Odgovorio je 51-godišnjak i na pitanje jednog od novinara razmišlja li o vježbanju igre s čovjekom manje.
- Dobro pitanje. Čak sam razmišljao da počnemo s igračem manje pa da stavim još jednog unutra da imamo igrača više. Neke se stvari događaju sa ili bez razloga. Ako netko ima žuti karton, taj bi trebao biti pametniji. Na pitanje jesam li razmišljao da Petrusenka zamijenim nakon kartona u 5. minuti - vjerojatno bih trebao biti toliko pametan da ga vadim. Vjerojatno ću jednog dana doći u fazu da budem iskusan i pametan trener da to prepoznam i napravim, ali za sada nisam.
Rijeke i Gorice spomenuo je da se ne boji koristiti nove igrače.
- Neki će biti spremni. Neki neće. Neki su se novi ozlijedili, drugi su rekonvalescentni. Ne bi bilo ok od mene da krenem pričati o svemu jer bi press konferencija dugo trajala. Ponavljam, nemam problem staviti nekog novog. Bio to stariji pionir, kadet ili junior.
Vukovar i Osijek će od 18 sati u Vinkovcima otvoriti 15. kolo HNL-a, a bit će to ujedno i derbi začelja jer ove dvije momčadi su na dnu ljestvice s 11 bodova.
Prvi njihov međusobni dvoboj ove sezone završio je uvjerljivom pobjedom Osječana (4-0) 14. rujna, ali od tada se puno toga promijenilo. Bijelo-plavi upali su u tešku krizu rezultata, Simon Rožman dobio je otkaz, a ni Željko Sopić još nije uspio pronaći način kako ih probuditi. Osijek je posljednji put slavio prije točno dva mjeseca, tada je bio bolji od Gorice (1-0), a do danas je u šest utakmica skupio mizerna dva boda.
S druge strane, Vukovar je mnoge iznenadio svojom predstavom u elitnom društvu hrvatskog nogometa. Pružili su sjajan otpor u prvih 14 kola, a za to vrijeme srušili Rijeku i Dinamo te ozbiljno namučili Hajduk. Pobjeda protiv Dinama, krajem listopada, ujedno im je i posljednja u prvenstvu.
Silvijo Čabraja u današnjem dvoboju ne može računati na Banovca, Bončina, Markovića, Šuvera i Tadića, dok Željko Sopić na raspolaganju nema Jugovića, Mikolčića, Vrbančića, Živkovića i Šopova.