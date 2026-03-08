Obavijesti

UŽIVO Vukovar - Rijeka: Prvak Hrvatske protiv 'fenjeraša' lige. Evo početnih sastava momčadi

Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U zadnjoj utakmici 25. kola HNL-a Rijeka ide na gostovanje kod Vukovara na Gradski vrt. Utakmica počinje u 17.45 sati uz prijenos na MaxSport 1 i HRT 2.

25. kolo HNL-a 17.45 , Stadion Gradski vrt, Osijek
Vukovar
:
Rijeka
POČETNE POSTAVE

Vukovar (4-2-3-1)

Pintol - Tičinović, Živković, Tadić, Bosec - Čaić, Gurlica - Gonzalez, Banovec, Jurilj - Puljić

Rijeka (4-2-3-1)

Todorović - Lasickas, Majstorović, Husić, Bodetić - Dantas, Petrovič - Rukavina, Fruk, Morchiladze - Jurić

NAJAVA

U zadnjoj utakmici 25. kola HNL-a Rijeka ide na gostovanje kod Vukovara na Gradski vrt. Aktualni hrvatski prvak trenutačno je treći na tablici s 35 bodova, a Vukovar je zadnji s 20 bodova. Obje momčadi susrele su se u 16. kolu kada je Rijeka slavila 3-1. Utakmica počinje u 17.45 sati uz prijenos na MaxSportu 1 i HRT 2, a sudi ju Igor Pajač. 

Momčad Victora Sancheza u prošlom kolu slavila je protiv Lokomotive 2-0, a onda je u nevjerojatnoj završnici tri dana kasnije došla do pobjede nad Hajdukom (3-2) u četvrtfinalu Kupa. Riječani su u fantastičnoj formi i u posljednjih pet utakmica imaju četiri pobjede.

S druge strane, Vukovar je na dnu tablice i nadaju se čudu koji bi im donio tri boda. U zadnjem kolu izgubili su od Osijeka koji je nakon te pobjede skočio na deveto mjesto zbog bolje gol razlike. U posljednjih pet utakmica imaju jednu pobjedu protiv Istre (3-2), dva remija protiv Gorice i Slaven Belupa i dva poraza od Osijeka i Dinama. 

Što se tiče izostanaka, Rijeka će na travnjak izaći bez Vignata i Barišića, a kod Vukovara Kulušić i Shabani. Pod prijetnjom četvrtog žutog kartona su Čaić, Tadić i Tičinović kod Vukovara, a kod Rijeke Devetak i Oreč.Ž

