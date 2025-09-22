LIVE Vukovar - Rijeka: Mišković i Riječani posjetili spomenik u čast ubijenoj djeci uoči susreta

NOVI ŠEF VUKOVARA

Dok Riječani traže izlaz iz krize, Vukovarci žele dokazati da im je mjesto u eliti. Iako su na začelju sa samo dva osvojena boda, njihove igre često su bile bolje od rezultata. Dodatni motiv bit će im i borba za status. Iako će ih u ovom dvoboju voditi privremeni trener Kristijan Polovanec, nakon utakmice na klupu bi trebao sjesti bivši strateg Lokomotive, Silvijo Čabraja. Njegov dolazak signalizira da se u Gradu heroju ne misli mahati bijelom zastavom, a svaki igrač na terenu bit će na svojevrsnoj audiciji.