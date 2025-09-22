Rijeka u krizi traži spas protiv Vukovara, koji sanja prvu pobjedu. Hoće li novi trener Sanchez izvući Rijeku iz ponora ili će Vukovarci prirediti iznenađenje
LIVE Vukovar - Rijeka: Mišković i Riječani posjetili spomenik u čast ubijenoj djeci uoči susreta
Stigli su sastavi za utakmicu u Vinkovcima!
Vukovar 1991 (4-2-3-1): Bulat - Pavičić, Šuver, Henning, Filipe - Mulac, Čaić - Gonzales, Shabani, Banovec - Puljić
Rijeka (4-2-3-1): Zlomislić - Oreč, Majstorović, Husić, Devetak - Petrovič, Dantas - Menalo, Janković, Adu-Adjei - Fruk
Delegacija Rijeke, koju je predvodio predsjednik kluba Damir Mišković, posjetila je spomenik "Slomljeno srce Vukovara" uoči utakmice sedmog kola između hrvatskog prvaka i tamošnjeg prvoligaša.
Uz Miškovića su delegaciju činili članovi Armade i Stjepan Kovačević, a tamo su položili vijence i zapalili svijeće u čast ubijenoj djeci Vukovara. Zanimljivo, taj je spomenik financirala upravo Rijeka.
Utakmicu, koju će prenositi MAXSport 1, sudit će Ivan Vukančić. Zanimljivo, posljednji prvenstveni susret ovih dvaju klubova odigran je prije više od 25 godina, u ožujku 2000., i završio je bez golova. Iako su Riječani izraziti favoriti, mogla bi to biti borbena utakmica u kojoj je ulog puno veći od tri boda.
Domaćin je gotovo kompletan, dok gosti imaju više problema. Victor Sanchez ne može računati na ozlijeđenog Milu Škorića, a upitni su i Stjepan Radeljić te Karolis Lasickas. S druge strane, Vukovar je ostao bez Törlesa Knölla koji je otišao u Saudijsku Arabiju.
Dok Riječani traže izlaz iz krize, Vukovarci žele dokazati da im je mjesto u eliti. Iako su na začelju sa samo dva osvojena boda, njihove igre često su bile bolje od rezultata. Dodatni motiv bit će im i borba za status. Iako će ih u ovom dvoboju voditi privremeni trener Kristijan Polovanec, nakon utakmice na klupu bi trebao sjesti bivši strateg Lokomotive, Silvijo Čabraja. Njegov dolazak signalizira da se u Gradu heroju ne misli mahati bijelom zastavom, a svaki igrač na terenu bit će na svojevrsnoj audiciji.