UŽIVO Vukovar - Slaven: Derbi začelja u Vinkovcima! Novi član HNL-a i dalje traži prvu pobjedu

NAJAVA

Nogometaši Vukovara 1991 i Slaven Belupa odigrat će dvoboj 5. kola HNL-a s početkom od 18.45 u Vinkovcima. Vukovarci su nakon četiri kola na dva osvojena boda, dok su "farmaceuti" osvojili tri. Trener domaćina Gordon Schildenfeld najavio je važnu utakmicu.

- Igramo kući, cilj je da cijelu utakmicu budemo kompaktni i koncentrirani. U tom slučaju možemo računati na bodove - rekao je Schifo koji u ovoj utakmici ne može računati na ozlijeđene Đakovića, Tabinasa, Bončine i Tyrona.

S druge strane, Mario Gregurina na teren će poslati sastav bez Agbekpornua, Išasegija, Jakira i Krušelja.

- Vukovar je zanimljiva momčad, igrački potentna s nekoliko pojedinaca koji mogu napraviti probleme svakoj momčadi - kaže trener Slaven Belupa.

Utakmicu sudi Zdenko Lovrić iz Đakova, a prijenos je na MAX Sportu 1.