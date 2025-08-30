Vukovarci su nakon četiri kola na dva osvojena boda, dok su "farmaceuti" osvojili tri. Utakmicu sudi Zdenko Lovrić iz Đakova, a prijenos je na MAX Sportu 1
UŽIVO Vukovar - Slaven: Derbi začelja u Vinkovcima! Novi član HNL-a i dalje traži prvu pobjedu
Stigli su sastavi za utakmicu u Vinkovcima!
Vukovar 1991 (4-2-3-1): Bulat - Pavičić, Tadić, Henning, Tićinović - Biljan, Mejla - Banovec, Shabani, Gonzales - Klanac
Slaven Belupo (3-4-3): Hadžikić - Žuta, Kovačić, Katalinić - Jagušić, Lepinjica, Crepulja, Caimacov - Šuto, Nestorovski, Mitrović
Nogometaši Vukovara 1991 i Slaven Belupa odigrat će dvoboj 5. kola HNL-a s početkom od 18.45 u Vinkovcima. Vukovarci su nakon četiri kola na dva osvojena boda, dok su "farmaceuti" osvojili tri. Trener domaćina Gordon Schildenfeld najavio je važnu utakmicu.
- Igramo kući, cilj je da cijelu utakmicu budemo kompaktni i koncentrirani. U tom slučaju možemo računati na bodove - rekao je Schifo koji u ovoj utakmici ne može računati na ozlijeđene Đakovića, Tabinasa, Bončine i Tyrona.
S druge strane, Mario Gregurina na teren će poslati sastav bez Agbekpornua, Išasegija, Jakira i Krušelja.
- Vukovar je zanimljiva momčad, igrački potentna s nekoliko pojedinaca koji mogu napraviti probleme svakoj momčadi - kaže trener Slaven Belupa.
Utakmicu sudi Zdenko Lovrić iz Đakova, a prijenos je na MAX Sportu 1.