OD 18.45

UŽIVO Vukovar - Slaven: Derbi začelja u Vinkovcima! Novi član HNL-a i dalje traži prvu pobjedu

Piše Boris Trifunović,
Vinkovci: Vukovar i Gorica sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vukovarci su nakon četiri kola na dva osvojena boda, dok su "farmaceuti" osvojili tri. Utakmicu sudi Zdenko Lovrić iz Đakova, a prijenos je na MAX Sportu 1

Live
5. kolo HNL-a 18.45 , Vinkovci, Hrvatska
Vukovar 1991
:
Slaven Belupo
Sortiranje događaja
SASTAVI

Stigli su sastavi za utakmicu u Vinkovcima!

Vukovar 1991 (4-2-3-1): Bulat - Pavičić, Tadić, Henning, Tićinović - Biljan, Mejla - Banovec, Shabani, Gonzales - Klanac

Slaven Belupo (3-4-3): Hadžikić - Žuta, Kovačić, Katalinić - Jagušić, Lepinjica, Crepulja, Caimacov - Šuto, Nestorovski, Mitrović

NAJAVA

Nogometaši Vukovara 1991 i Slaven Belupa odigrat će dvoboj 5. kola HNL-a s početkom od 18.45 u Vinkovcima. Vukovarci su nakon četiri kola na dva osvojena boda, dok su "farmaceuti" osvojili tri. Trener domaćina Gordon Schildenfeld najavio je važnu utakmicu. 

- Igramo kući, cilj je da cijelu utakmicu budemo kompaktni i koncentrirani. U tom slučaju možemo računati na bodove - rekao je Schifo koji u ovoj utakmici ne može računati na ozlijeđene Đakovića, Tabinasa, Bončine i Tyrona. 

S druge strane, Mario Gregurina na teren će poslati sastav bez Agbekpornua, Išasegija, Jakira i Krušelja. 

- Vukovar je zanimljiva momčad, igrački potentna s nekoliko pojedinaca koji mogu napraviti probleme svakoj momčadi - kaže trener Slaven Belupa. 

Utakmicu sudi Zdenko Lovrić iz Đakova, a prijenos je na MAX Sportu 1

