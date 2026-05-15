UŽIVO Vukovar - Varaždin: Samo pobjeda drži Vukovarce u igri za ostanak, stigli su sastavi!

Vukovar 1991 i Varaždin u petak igraju jedan od najvažnijih dvoboja sezone u HNL-u. Za domaćine je ovo posljednji vlak za opstanak, a za goste prilika da osiguraju europsku jesen
Trener Vukovara Tomislav Stipić među prvih 11 nije uvrstio Alena Jurilja, a navodno je razlog svađa trenera i napadača, navodi Index.hr.
Jurilj je, pak, bio nezadovoljan minutažom od dolaska novog trenera u ožujku jer nijednom nije bio starter pa je došlo do žestoke rasprave. Napadač je posljednji nastup u dresu Vukovara imao 8. ožujka u porazu protiv Rijeke (0-1). Pod Stipićem je skupio 55 minuta u sedam utakmica.
Osim Jurilja, Stipić je ranije potjerao Marija Tičinovića i Josipa Eleza.
Stigle su početne postave za utakmicu na Gradskom vrtu.
Vukovar 1991 (4-2-3-1): Đaković - Bosec, Vlasenko, Čaić, Čabrajić - Shabani, Gurlica - Butić, Gonzalez, Banovec - Puljić
Varaždin (4-2-3-1): Zelenika - Maglica, Lesjak, Tepšić, Boršić - Puclin, Duvnjak - Vuk, Mamić, Tavares - Latković
Utakmicu možete pratiti na programu MAXSport 1 od 18 sati.
U petak Vukovar i Varaždin igraju na osječkom Gradskom vrtu u sklopu 35. kola HNL-a. Vukovaru je pobjeda jedina opcija za ostanak u ligi, dok Varaždin pobjedom osigurava Europu.
Trener Vukovara Tomislav Stipić ovu utakmicu naziva finalom.
- Matematički ništa nije gotovo. Ako pobijedimo, doći ćemo Osijeku na minus jedan i stvoriti pritisak - rekao je Stipić, koji je pohvalio i suparnika.
- Varaždin je radom i planom pokazao kako s malim budžetom stvaraš vrijednosti. Kolegi Šafariću treba čestitati - istaknuo je.
Trener Varaždina Nikola Šafarić upozorava na opasnog domaćina.
- Očekujemo čvrstu i agresivnu utakmicu. Imaju Puljića koji može sam riješiti svaku situaciju i moramo biti fokusirani od prve do zadnje minute - rekao je Šafarić, čija momčad putuje bez nekoliko ozlijeđenih igrača.
Svaki ishod osim pobjede Vukovaru donosi ispadanje iz HNL-a još večeras. Varaždin pobjedom preuzima treće mjesto ispred Rijeke i traži europsku jesen.