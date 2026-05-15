UŽIVO Vukovar - Varaždin: Samo pobjeda drži Vukovarce u igri za ostanak, stigli su sastavi!

U petak Vukovar i Varaždin igraju na osječkom Gradskom vrtu u sklopu 35. kola HNL-a. Vukovaru je pobjeda jedina opcija za ostanak u ligi, dok Varaždin pobjedom osigurava Europu.

Trener Vukovara Tomislav Stipić ovu utakmicu naziva finalom.

- Matematički ništa nije gotovo. Ako pobijedimo, doći ćemo Osijeku na minus jedan i stvoriti pritisak - rekao je Stipić, koji je pohvalio i suparnika.

- Varaždin je radom i planom pokazao kako s malim budžetom stvaraš vrijednosti. Kolegi Šafariću treba čestitati - istaknuo je.

Trener Varaždina Nikola Šafarić upozorava na opasnog domaćina.

- Očekujemo čvrstu i agresivnu utakmicu. Imaju Puljića koji može sam riješiti svaku situaciju i moramo biti fokusirani od prve do zadnje minute - rekao je Šafarić, čija momčad putuje bez nekoliko ozlijeđenih igrača.

Svaki ishod osim pobjede Vukovaru donosi ispadanje iz HNL-a još večeras. Varaždin pobjedom preuzima treće mjesto ispred Rijeke i traži europsku jesen.