NAJAVA UTAKMICE

Nastavlja se osmina finala Hrvatskog nogometnog kupa. U 13 sati će se sastati Mladost Ždralovi i branitelj trofeja u Kupu, Rijeka. Mladost iz Ždralova je vodeća momčad Druge nogometne lige, trećeg ranga hrvatskog nogometa. Momčad s Kvarnera veliki je favorit u ovoj utakmici, ali se Istra već opekla u Kupu protiv Kurilovca pa će Rijeka morati biti oprezna.

Rijeka nakon sjajne pobjede nad Hajdukom u ligi (5-0) nije uspjela svladati Lokomotivu u gostima (1-1) te se i dalje muči s kontinuitetom. Za očekivati je da će Victor Sanchez rotirati i odmarati neke igrače, ali će se momčad morati maksimalno potruditi kako bi prošla dalje. Riječani su šesnaestini finala svladali Maksimir 4-0 te se nadaju da će se bez većih problema pridružiti Hajduku i Dinamu koji su odradili dvoboje osmine final. Victor Sanchez najavio je oprez protiv trećeligaša.

- Bilo kakvo podcjenjivanje protivnika uvijek je velika prijetnja. Izazov je igrati na protivničkom terenu gdje ćemo naići na težak travnjak što smo vidjeli kroz analizu utakmica. To nas tjera da ovu utakmicu shvatimo više nego ozbiljno. Tako joj i pristupamo. Pripremit ćemo utakmicu s istim intenzitetom i istim fokusom kao da igramo u europskom natjecanju, jer imam iskustva i kao igrač i kao trener koliko su ove utakmice teške. Uvjeti terena smanjuju razlike između momčadi - rekao je strateg Rijeke.

Mladost iz Ždralova na dobrom je putu da iduće sezone igra u drugom razredu hrvatskog nogometa. Veliki su autsajder u dvoboju s Rijekom. Oni su do osmine finala stigli preko Radnika iz Križevaca kojeg su pobijedili 1-0 u gostima. Mladost nakon 15 kola trećeg ranga hrvatskog nogometa ima 33 boda i drži prvo mjesto na tablici. Ostvarili su deset pobjeda, tri neriješena rezultata i dvije pobjede. Trener momčadi, Želimir Mešnjak, najavio je susret.

- Utakmica s Rijekom je nagrada za uspješnu polu-sezonu. Utakmica u kojoj se ne treba predati, ali trebamo biti svjesni kvalitete Rijeke. Nadam se da ćemo se našim navijačima i široj hrvatskoj sportskoj javnosti predstaviti u dobrom svijetlu - rekao je Mešnjak.

Kladionice su koeficijent na pobjedu Rijeke stavile na 1,30, a da će Mladost šokirati Rijeku koeficijent je 8,50. Utakmica se igra na Stadionu Brdo, a pravdu dijeli Oliver Romić. Prijenos je na MAXSportu 1.