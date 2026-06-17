Ždrijeb je spojio Dinamo i Fc Thun, klub koji je osvojio švicarsko prvenstvo prošle sezone!
Ždrijeb 2. pretkola LP: Dinamo ide na senzaciju iz Švicarske!
FC Thun, klub iz grada od 45 tisuća stanovnika, kao novopromovirani prvoligaš ne samo da je osigurao ostanak, već je osvojio prvi naslov u 128 godina dugoj povijesti. Njihovi rezultati povlače paralele s uspjehom Leicester Cityja iz 2016. godine.
Borac/Levski Sofija - Vitebsk/Cracovia
Omonia - Kairat/Sutjeska
FC Thun- Dinamo Zagreb
Vikingur - Gyor
Dinamo je u grupi 2!
Mjallby - Lincol Red Imps/Inter Escalades
Tre Fiori/Larne - Crvena zvezda
Sabah/ The New Saints - Vardar/Kups
Klaksvik/Atert Bissen - Kauno Žalgiris/Drita
Aarhus - Lech Poznan
Ararat/Riga - Floriana/Shamrock Rovers
Momčadi s lijeva igrat će kod kuće prvu utakmicu
Ceremonija je počela!
Dinamo ide na nekog od pobjednika utakmica Vikingur (Island)-Gyor (Mađarska), Kairat (Kazahstan)- Sutjeska (Crna Gora), Vitebsk (Bjelorusija)-Craiova (Rumunjska), Flora (Estonija)-Iberia (Gruzija), Petrocub (Moldavija)-Egnatia (Albanija), a prijeti mu izravni dvoboj sa švicarskim Thunom.
Dinamo je nositelj u ovom pretkolu. Utakmice su na rasporedu 21. i 22. srpnja, dok su uzvrati predviđeni za 28. i 29. srpnja.