Ždrijeb 2. pretkola LP: Dinamo ide na senzaciju iz Švicarske!

NA KOGA MOŽE DINAMO?

Dinamo ide na nekog od pobjednika utakmica Vikingur (Island)-Gyor (Mađarska), Kairat (Kazahstan)- Sutjeska (Crna Gora), Vitebsk (Bjelorusija)-Craiova (Rumunjska), Flora (Estonija)-Iberia (Gruzija), Petrocub (Moldavija)-Egnatia (Albanija), a prijeti mu izravni dvoboj sa švicarskim Thunom.

Dinamo je nositelj u ovom pretkolu. Utakmice su na rasporedu 21. i 22. srpnja, dok su uzvrati predviđeni za 28. i 29. srpnja.