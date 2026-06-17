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Ždrijeb 2. pretkola LP: Dinamo ide na senzaciju iz Švicarske!

Piše Jakov Drobnjak,
Ždrijeb 2. pretkola LP: Dinamo ide na senzaciju iz Švicarske!
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ždrijeb je spojio Dinamo i Fc Thun, klub koji je osvojio švicarsko prvenstvo prošle sezone!

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Ždrijeb 2. pretkola Lige prvaka 12.00 , Nyon
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FC THUN

FC Thun, klub iz grada od 45 tisuća stanovnika, kao novopromovirani prvoligaš ne samo da je osigurao ostanak, već je osvojio prvi naslov u 128 godina dugoj povijesti. Njihovi rezultati povlače paralele s uspjehom Leicester Cityja iz 2016. godine.

PUT PRVAKA, GRUPA 2

Borac/Levski Sofija - Vitebsk/Cracovia

Omonia - Kairat/Sutjeska

FC Thun- Dinamo Zagreb

Vikingur - Gyor

PUT PRVAKA, GRUPA 1

Dinamo je u grupi 2!

Mjallby - Lincol Red Imps/Inter Escalades

Tre Fiori/Larne - Crvena zvezda

Sabah/ The New Saints - Vardar/Kups

Klaksvik/Atert Bissen - Kauno Žalgiris/Drita

Aarhus - Lech Poznan

Ararat/Riga - Floriana/Shamrock Rovers

Momčadi s lijeva igrat će kod kuće prvu utakmicu

POČEO JE ŽDRIJEB

Ceremonija je počela!

NA KOGA MOŽE DINAMO?

Dinamo ide na nekog od pobjednika utakmica Vikingur (Island)-Gyor (Mađarska), Kairat (Kazahstan)- Sutjeska (Crna Gora), Vitebsk (Bjelorusija)-Craiova (Rumunjska), Flora (Estonija)-Iberia (Gruzija), Petrocub (Moldavija)-Egnatia (Albanija), a prijeti mu izravni dvoboj sa švicarskim Thunom. 

Dinamo je nositelj u ovom pretkolu. Utakmice su na rasporedu 21. i 22. srpnja, dok su uzvrati predviđeni za 28. i 29. srpnja. 

Komentari 8

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