UŽIVO Ždrijeb Europske lige i Konferencijske lige: Dinamo i Rijeka čekaju svoje protivnike

PROCEDURA

Dva izvlačenja bit će obavljena u potpuno digitalnom formatu koristeći istu digitalnu tehnologiju koja je već korištena prošle godine za trenutno izvlačenje protivnika.

Dinamo se zbog odličnog europskog koeficijenta nalazi u prvom potu. Iz svake od četiriju jakosnih skupina svaki će klub dobiti po dva suparnika te odmjeriti snage s jednim od njih doma, a s jednim u gostima. S druge strane, Rijeka će igrati protiv šest suparnika, tri kod kuće, tri vani, iz šest jakosnih skupina.