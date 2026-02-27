Nakon sjajne pobjede protiv Omonije (ukupnih 4-1), nogometaši Rijeke će saznati protivnika u osmini finala Konferencijske lige. Opcije su Poljaci ili Francuzi. Ždrijeb počinje u 14 sati
UŽIVO Ždrijeb Konferencijske lige: Rijeka može na francuske milijardere ili opasne Poljake
Strasbourg je prvi dio Konferencijske lige završio na vrhu. Pet pobjeda i jedan remi za velikih 16 bodova. U prvom kolu pobijedili su Slovan, zatim remi protiv Jagiellonije, a onda su redom padali Häcken, Crystal Palace, Aberdeen i Breidablik.
U francuskom prvenstvu Strasbourg drži sedmo mjesto nakon 23 kola te je trenutačno izvan mjesta koje vode u Europu iduće sezone. Ima 34 boda uz 10 pobjeda, četiri remija i devet poraza.
Vrijedi nekoliko puta više nego Rijeka. Prema Transfermarktu, to je velikih 293,75 milijuna eura. Najvrijedniji igrači su Emanuel Emegha, Valentin Barco, Joaquín Panichelli i Julinan Enciso, koji svi vrijede preko 20 milijuna eura.
Rakow je prošao ligašku fazu Konferencijske lige bez poraza. Završio je kao drugi s 14 bodova, odnosno četiri pobjede i dva poraza. Pobjeđivao je Cracoviju, Rapid, Zrinjski i Omoniju, a neriješeno odigrao sa Sigmom Olomuc te praškom Spartom.
U poljskom prvenstvu je na petom mjestu nakon 22 odigrana kola. Ima 34 boda, samo tri manje od prvoplasirane Jagiellonije. Učinak mu je 10 pobjeda, četiri neriješena rezultata i osam poraza. Zabio je 28, a primio 25 golova u ligi.
Prema Transfermarktu vrijedi 42,30 milijuna eura, dok Rijeka vrijedi 31,53. Najvrijedniji igrač poljske momčadi je Jonatan Braut Brunes, koji vrijedi šest milijuna eura.
Za Rakow igraju i trojica Hrvata. Tamo su Marko Bulat, Fran Tudor, a kapetan momčadi je Zoran Arsenić.
Rijeka je sjajnom pobjedom izborila osminu finala Konferencijske lige. Na Rujevici je s 3-1 "potopila" ciparsku Omoniju te s ukupnih 4-1 prošla dalje. Junak je bio Toni Fruk koji je zabio dva gola, a "točku na i" stavio je Adu-Adjei. Rijeka će od 14 sati saznati protivnika s kojim će igrati za četvrtfinale. Prijenos ždrijeba je na Areni Sport 1.
Opcije su dvije. Poljski Rakow ili francuski Strasbourg. Igrači Rijeke u principu nisu imali želja te su poručili kako će se potruditi u prikazati zdanje kao u drugom poluvremenu protiv Omonije, pa koji god protivnik došao. Prva utakmica igrat će se 12. ožujka u Rijeci, dok je uzvrat tjedan dana kasnije (19. ožujka) u Francuskoj ili Poljskoj.