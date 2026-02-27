UŽIVO Ždrijeb Konferencijske lige: Rijeka može na francuske milijardere ili opasne Poljake

O STRASBOURGU

Strasbourg je prvi dio Konferencijske lige završio na vrhu. Pet pobjeda i jedan remi za velikih 16 bodova. U prvom kolu pobijedili su Slovan, zatim remi protiv Jagiellonije, a onda su redom padali Häcken, Crystal Palace, Aberdeen i Breidablik.

U francuskom prvenstvu Strasbourg drži sedmo mjesto nakon 23 kola te je trenutačno izvan mjesta koje vode u Europu iduće sezone. Ima 34 boda uz 10 pobjeda, četiri remija i devet poraza.

Vrijedi nekoliko puta više nego Rijeka. Prema Transfermarktu, to je velikih 293,75 milijuna eura. Najvrijedniji igrači su Emanuel Emegha, Valentin Barco, Joaquín Panichelli i Julinan Enciso, koji svi vrijede preko 20 milijuna eura.