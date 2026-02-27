Obavijesti

Sport

Komentari 1
OD 12 SATI

UŽIVO Ždrijeb Lige prvaka: Realu prijeti Manchester City, moguć je duel PSG-a i Barcelone

Piše Petar Božičević,
UŽIVO Ždrijeb Lige prvaka: Realu prijeti Manchester City, moguć je duel PSG-a i Barcelone
3
Foto: PIERRE ALBOUY/REUTERS

Ostalo je 16 najboljih u elitnom klupskom natjecanju. Mogući su ultra jaki dueli već u osmini finala, ali ždrijeb nudi i neke slabije dvoboje. Tko će na koga? Ždrijeb kreće u 12 sati, a možete ga pratiti na Areni Sport 1

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Ždrijeb Lige prvaka 12.00 , Nyon, Švicarska
Sortiranje događaja
GDJE GLEDATI?

Prijenos ždrijeba osmine finala Lige prvaka možete gledati na Areni Sport 1 te na Uefinim stranicama. 

NAJAVA

U Nyonu će se od 12 sati održati ždrijeb osmine finala Lige prvaka. Ostalo je 16 najboljih u natjecanju, a danas će klubovi saznati svoje suparnike u osmini finala, ali i put do finala. 

Po osam je nositelja i nenositelja, a ždrijeb funkcionira tako da klubovi imaju dvije moguće opcije za izvući. Prvih osam klubova iz ligaške faze su nositelji u ždrijebu, dok je ostalih osam klubova stiglo iz playoffa. 

Arsenal 
Bayern München
Liverpool
Tottenham
Barcelona
Chelsea
Sporting
Manchester City 

Real Madrid
PSG
Newcastle
Atlético Madrid
Atalanta
Leverkusen
Galatasaray
Bodø/Glimt 

Ždrijeb će osim osminu finala odrediti i čitav put klubova do finala, tako da će znati svoje suparnike. Prve utakmice osmine finala igraju se 10. i 11. ožujka, a uzvrati su 17. i 18. istog mjeseca. 

Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026