UŽIVO Ždrijeb Lige prvaka: Realu prijeti Manchester City, moguć je duel PSG-a i Barcelone

U Nyonu će se od 12 sati održati ždrijeb osmine finala Lige prvaka. Ostalo je 16 najboljih u natjecanju, a danas će klubovi saznati svoje suparnike u osmini finala, ali i put do finala.

Po osam je nositelja i nenositelja, a ždrijeb funkcionira tako da klubovi imaju dvije moguće opcije za izvući. Prvih osam klubova iz ligaške faze su nositelji u ždrijebu, dok je ostalih osam klubova stiglo iz playoffa.

🔵 UCL bracket after all 8 KO Playoff matchups finished.



🗓️ R16 draw: 27 Feb, 12:00 CET pic.twitter.com/yqy47eeXJ6 — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 25, 2026

Arsenal

Bayern München

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting

Manchester City

Real Madrid

PSG

Newcastle

Atlético Madrid

Atalanta

Leverkusen

Galatasaray

Bodø/Glimt

Ždrijeb će osim osminu finala odrediti i čitav put klubova do finala, tako da će znati svoje suparnike. Prve utakmice osmine finala igraju se 10. i 11. ožujka, a uzvrati su 17. i 18. istog mjeseca.