Ostalo je 16 najboljih u elitnom klupskom natjecanju. Mogući su ultra jaki dueli već u osmini finala, ali ždrijeb nudi i neke slabije dvoboje. Tko će na koga? Ždrijeb kreće u 12 sati, a možete ga pratiti na Areni Sport 1
UŽIVO Ždrijeb Lige prvaka: Realu prijeti Manchester City, moguć je duel PSG-a i Barcelone
Prijenos ždrijeba osmine finala Lige prvaka možete gledati na Areni Sport 1 te na Uefinim stranicama.
U Nyonu će se od 12 sati održati ždrijeb osmine finala Lige prvaka. Ostalo je 16 najboljih u natjecanju, a danas će klubovi saznati svoje suparnike u osmini finala, ali i put do finala.
Po osam je nositelja i nenositelja, a ždrijeb funkcionira tako da klubovi imaju dvije moguće opcije za izvući. Prvih osam klubova iz ligaške faze su nositelji u ždrijebu, dok je ostalih osam klubova stiglo iz playoffa.
Arsenal
Bayern München
Liverpool
Tottenham
Barcelona
Chelsea
Sporting
Manchester City
Real Madrid
PSG
Newcastle
Atlético Madrid
Atalanta
Leverkusen
Galatasaray
Bodø/Glimt
Ždrijeb će osim osminu finala odrediti i čitav put klubova do finala, tako da će znati svoje suparnike. Prve utakmice osmine finala igraju se 10. i 11. ožujka, a uzvrati su 17. i 18. istog mjeseca.