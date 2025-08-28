UŽIVO Ždrijeb Lige prvaka: Sve je spremno za izvlačenje kuglica

NAJAVA

U 18 sati održat će se ždrijeb za ligašku fazu Lige prvaka. Kao i prošle sezone, i ovogodišnja Liga prvaka igra se u formatu s 36 momčadi te svaka momčad igra četiri utakmice kod kuće i četiri u gostima. Također, svaka momčad igra s po dva kluba iz svake jakosne skupine. Raspored u skupinama se temelji na Uefinom klupskom koeficijentu, koji se računa prema uspješnosti u europskim natjecanjima u posljednjih pet sezona. Jedina iznimka je aktualni prvak, PSG, koji je automatski postavljen kao prvi nositelj.

Ždrijeb započinje ručnim izvlačenjem kuglice s klubom iz prve jakosne skupine, nakon čega na scenu stupa automatizirani softver. U svega nekoliko sekundi, računalo dodjeljuje toj momčadi osam protivnika, poštujući pritom sva pravila natjecanja. Kao i do sada, klubovi iz iste države ne mogu biti izvučeni u ovoj fazi natjecanja, a svaki klub može igrati s maksimalno dva kluba iz bilo koje druge države, u ligaškoj fazi.

Prijenos ždrijeba bit će na kanalu Arenasport 2 te na službenoj stranici Uefe. Prvo kolo Lige prvaka igrat će se između 16. i 18. rujna.

