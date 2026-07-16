Uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige u 20.30 u Slovačkoj igraju Žilina i Hajduk. Momčad Gonzala Garcije bila je bolji protivnik na Poljudu te brani prednost od 2-0. Prijenos je na HDTV-u
UŽIVO Žilina - Hajduk: 'Bijeli' u Slovačkoj s dva gola prednosti
Hajdukovim navijačima pripalo je 1460 ulaznica i, prema dostupnim informacijama, sve su rasprodane pa bi Livaja i društvo mogli imati gromoglasnu podršku i u Slovačkoj. S obzirom na ono što se događalo uoči prošlog ogleda ova dva kluba u Slovačkoj i brutalnu intervenciju slovačke policije, ovoga puta organizaciji susreta pristupili su s puno više planiranja i opreza, kako se nemile scene ne bi ponovile.
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Čeka nas teška druga utakmica. Igrali smo dobru utakmicu u prvom susretu, ideja je da ponovimo isto. Znamo da vodimo 2:0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni i imati dobar timski duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta, moramo igrati kao da je rezultat 0-0. Oni imaju dobre igrače i dobru momčad, mogli ste vidjeti kako su dobro odigrali prošlu sezonu. Imaju sličnu ekipu kao i tad, nisu izgubili puno igrača i očekujem da će nam stvari biti puno teže ako nećemo biti na nivou kao prošli tjedan, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia koji je imao bizarnu presicu u praznoj dvorani.
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Hajduk je u Žilinu donio prednost od 2-0 i pokušat će bez previše drame završiti posao i plasirati se u drugo pretkolo Europske lige. Na Poljudu je Hajduk odigrao jako dobro, bio punobolja momčad na terenu te bi to trebao potvrditi u uzvratu. Susret počinje u 20.30, a sudi Rumunj Horatio Fesnic.
Nakon nekoliko dobrih šansi na početku, Roko Brajković je fenomenalno pogodio za 1-0 na Poljudu u 22. minuti. Iako je Hajdukova obrana imala određenih problema, Žilina nije stvorila dovoljno da bi ugrozila gol Tonija Silića. Splitskoj publici se na sjajan način predstavio Brazilac Dalisson koji je u 49. lijepo pogodio za 2-0.
U Splitu je Gonzalo Garcia poslao momčad bez Marka Livaje u prvih 11, a igrao je u formaciji 4-2-3-1 s čak trojicom novih pojačanja. Uz Dalissona, i bek Mathieu Acapandie dao je naznaku da bi mogao biti dobro pojačanje, a sve je okrunio asistencijom Roku Brajkoviću.
U napadu je krenuo Michele Šego te je teško za vjerovati da će Garcia puno mijenjati u današnjem susretu. Livaja je dobio gromoglasni pljesak u 86. minuti kada je ušao te ostaje za vidjeti koliko će mu minuta Garcia dati u uzvratu.