UŽIVO Žilina - Hajduk: 'Bijeli' u Slovačkoj s dva gola prednosti

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Hajduk je u Žilinu donio prednost od 2-0 i pokušat će bez previše drame završiti posao i plasirati se u drugo pretkolo Europske lige. Na Poljudu je Hajduk odigrao jako dobro, bio punobolja momčad na terenu te bi to trebao potvrditi u uzvratu. Susret počinje u 20.30, a sudi Rumunj Horatio Fesnic.

Nakon nekoliko dobrih šansi na početku, Roko Brajković je fenomenalno pogodio za 1-0 na Poljudu u 22. minuti. Iako je Hajdukova obrana imala određenih problema, Žilina nije stvorila dovoljno da bi ugrozila gol Tonija Silića. Splitskoj publici se na sjajan način predstavio Brazilac Dalisson koji je u 49. lijepo pogodio za 2-0.

U Splitu je Gonzalo Garcia poslao momčad bez Marka Livaje u prvih 11, a igrao je u formaciji 4-2-3-1 s čak trojicom novih pojačanja. Uz Dalissona, i bek Mathieu Acapandie dao je naznaku da bi mogao biti dobro pojačanje, a sve je okrunio asistencijom Roku Brajkoviću.

U napadu je krenuo Michele Šego te je teško za vjerovati da će Garcia puno mijenjati u današnjem susretu. Livaja je dobio gromoglasni pljesak u 86. minuti kada je ušao te ostaje za vidjeti koliko će mu minuta Garcia dati u uzvratu.