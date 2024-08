UŽIVO Zira - Osijek: Coppitelli prisiljen 'kemijati' s obranom, stigli su i sastavi momčadi

NAJAVA

Osijek danas od 18:30 igra uzvratnu utakmicu protiv Zire, a prijenos je na programu MAXSport 1. Prva utakmica na Opus Areni završila je rezultatom 1-1, a momčad Federica Coppitellija ima razloga za žaljenje. Osijek je bio bolji većinu utakmice, dominirao i golom Antona Matkovića u 38. minuti vodio do samog kraja.

Pobjedu su ispustili tek duboko u sudačkoj nadoknadi kada je Andre Duarte nespretno skrivio kazneni udarac, a Raphael Utzig ga je pretvorio u gol. Osječani su si tako zakomplicirali situaciju i na gostovanju dugom više od 3000 kilometara tražit će prolaz.

- U Osijeku smo odigrali vrlo dobru utakmicu protiv kvalitetne momčadi, a to pokazuje da ponekad odličan nastup u tih 93 minute nije dovoljan za pobjedu. No, to nam ipak daje samopouzdanje, ali nam u isto vrijeme pokazuje koliko vrijedi protivnik. Ipak su oni iskoristili našu jedinu pogrešku i tako je završilo neriješeno, iako smo zaslužili pobijediti. Činjenica da će oni sada biti domaćini govori nam da će svakako biti teško. Mislim da je naša momčad dobro pripremljena, imat ćemo dovoljno energije i entuzijazma za odigrati dobru utakmicu - rekao je talijanski trener uoči uzvrata.

Osječani u kadru imaju velikih problema. Ramon Mierez napustio je klub uoči prve utakmice, a posljednja linija je poprilično desetkovana. Krivca za izjednačujući gol Zire, Andrea Duartea, trener je ostavio u Osijeku. Portugalac je izgubio povjerenje i momčadi i trenera, koji mu je na posljednjem treningu, svega nekoliko sati prije polaska u Baku, poručio da na njega ne računa. U sastavu neće biti ni Armenca Stjope Mkrtčjana.

Njegov izostanak nema veze s nogometnim kvalitetama, već s političkom situacijom. Naime, Armenija i Azerbajdžan godinama ratuju zbog regije Gorskog Karabaha. Riječ je o području koje je de jure dio Azerbajdžana, a većinski je naseljeno Armencima. Zbog sukoba oko tog područja ulazak državljana Armenije u Azerbajdžan je praktički onemogućen.

Kada se politika stavi po strani, jasno je da Osijek ima veliku priliku izboriti playoff Konferencijske lige, a ako to učini, ondje će ga čekati Omonia koju vodi Valdas Dambrauskas, bivši trener Hajduka.