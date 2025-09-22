UŽIVO Zlatna lopta: Otkriven je poredak petorice kandidata

REVOLUCIJA NAGRADA

Dodjela za 2025. godinu ulazi u povijest kao prva s potpunom ravnopravnošću između muških i ženskih nagrada. Sve kategorije, uključujući i novouvedene, bit će dodijeljene u obje konkurencije. U ženskoj konkurenciji, glavna favoritkinja je španjolska superzvijezda i igračica Barcelone Aitana Bonmatí, koja lovi svoju treću uzastopnu Zlatnu loptu.

Osim glavnih nagrada za najboljeg nogometaša i nogometašicu, bit će dodijeljeni i sljedeći trofeji: trofej Kopa (za najboljeg mladog igrača/igračicu do 21 godine), trofej Jašin (za najboljeg golmana/golmanicu), trofej Gerd Müller (za najboljeg strijelca/strijelkinju), trofej Johan Cruyff (nova nagrada za najboljeg trenera/trenericu), klub godine u muškoj i ženskoj konkurenciji, nagrada Sokrat (za izniman doprinos društvu i humanitarni rad).

Sustav glasanja ostaje nepromijenjen: o pobjedniku odlučuje žiri od 100 sportskih novinara iz 100 najbolje rangiranih zemalja prema Fifinoj ljestvici (50 za žene), koji dodjeljuju bodove desetorici najboljih sa šireg popisa nominiranih.