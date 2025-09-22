Hoće li Dembélé napokon zasjesti na tron ili će nas iznenaditi mladi čarobnjak Yamal? Zlatna lopta 2025. obećava dramu i glamur u Parizu
UŽIVO Zlatna lopta: Otkriven je poredak petorice kandidata
Podsjetimo, uoči ceremonije objavljen je popis 30 finalista, a poznat je poredak najboljih od 26. do 30. mjesta.
30. Michael Olise.
29. Florian Wirtz.
28. Virgil van Dijk.
27. Declan Rice.
26. Erling Haaland.
Za sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj i diljem svijeta, ceremonija dodjele Zlatne lopte 2025. bit će dostupna za praćenje uživo i besplatno putem službenog YouTube kanala L'Équipea.
Večer u Parizu dat će odgovor na ključno pitanje: hoće li Ousmane Dembélé potvrditi status favorita i okruniti svoju savršenu sezonu ili nas čeka iznenađenje koje će odjeknuti nogometnim svijetom. Jedno je sigurno: ispisuje se novo poglavlje nogometne povijesti.
Dodjela za 2025. godinu ulazi u povijest kao prva s potpunom ravnopravnošću između muških i ženskih nagrada. Sve kategorije, uključujući i novouvedene, bit će dodijeljene u obje konkurencije. U ženskoj konkurenciji, glavna favoritkinja je španjolska superzvijezda i igračica Barcelone Aitana Bonmatí, koja lovi svoju treću uzastopnu Zlatnu loptu.
Osim glavnih nagrada za najboljeg nogometaša i nogometašicu, bit će dodijeljeni i sljedeći trofeji: trofej Kopa (za najboljeg mladog igrača/igračicu do 21 godine), trofej Jašin (za najboljeg golmana/golmanicu), trofej Gerd Müller (za najboljeg strijelca/strijelkinju), trofej Johan Cruyff (nova nagrada za najboljeg trenera/trenericu), klub godine u muškoj i ženskoj konkurenciji, nagrada Sokrat (za izniman doprinos društvu i humanitarni rad).
Sustav glasanja ostaje nepromijenjen: o pobjedniku odlučuje žiri od 100 sportskih novinara iz 100 najbolje rangiranih zemalja prema Fifinoj ljestvici (50 za žene), koji dodjeljuju bodove desetorici najboljih sa šireg popisa nominiranih.
Dodatnu dozu drame ovogodišnjoj ceremoniji daje neizvjesnost oko dolaska samog favorita. Naime, odgođena prvenstvena utakmica PSG-a protiv Olympique Marseillea zakazana je za isti dan kada se održava i dodjela nagrada. Iako je Dembélé ozlijeđen i ne očekuje se da će nastupiti, njegov dolazak u Théâtre du Châtelet ostaje pod velikim upitnikom.
Ova situacija posebno je osjetljiva nakon prošlogodišnjeg skandala, kada je delegacija Real Madrida odlučila bojkotirati ceremoniju nakon što je procurila informacija da će nagradu osvojiti Rodri, a ne njihov Vinícius Júnior. Kako bi se izbjegli slični scenariji, organizatori iz France Footballa i Uefe ove godine drže ime pobjednika u strogoj tajnosti do samog proglašenja, što prisustvo glavnih kandidata čini još važnijim. Pa ipak, iz Reala su opet obavijestili France Football kako nitko iz kluba neće doći.
Ipak, konkurencija nije zanemariva. Kao glavni protukandidat ističe se Barcelonino čudo od djeteta, Lamine Yamal. Sa samo 18 godina, Yamal je oduševio nogometni svijet svojom zrelošću, tehnikom i odlučujućim potezima. Njegova magija i drskost na terenu čine ga legitimnim pretendentom na tron. Uz njega, u širem krugu favorita spominju se i Liverpoolov Mohamed Salah, koji je imao još jednu rekordnu sezonu u Premier ligi, te Barcelonin Brazilac Raphinha i nova zvijezda Real Madrida, Kylian Mbappé.