Obavijesti

Sport

Komentari 2
PRIJENOS IZ MOSTARA

UŽIVO Zrinjski - Crystal Palace: Štimac protiv Sose, Englezi su već zagrijani! Stigli su sastavi

Piše Josip Tolić,
UŽIVO Zrinjski - Crystal Palace: Štimac protiv Sose, Englezi su već zagrijani! Stigli su sastavi
9
Foto: Denis Kapetanovic

Nogometna groznica u Mostaru! Zrinjski dočekuje Crystal Palace u povijesnoj utakmici. Hoće li "plemići" srušiti engleskog diva na svom terenu? Atmosfera je sjajna, očekuje se spektakl

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
KONFERENCIJSKA LIGA, 1/16 FINALA, 1. UTAKMICA 18.45 , MOSTAR, POD BIJELIM BRIJEGOM
Zrinjski
:
Crystal Palace
Sortiranje događaja
GDJE GLEDATI UŽIVO?

Prijenos utakmice Zrinjski - Crystal Palace možete gledati na kanalu Arenasport 3.

POSTAVE

Zrinjski (4-2-3-1): G. Karačić - Vranjković, Dujmović, Mamić - Đurasek, Savić - Abramović, Ivančić, Mikić - Ćuže

klupa: Bogdan, Sajko, Lagumdžija, D. Karačić, Jurić, Šakota, Arapović, Nalić, Surdanović, Ćavar, Memija, Majić

Crystal Palace (3-4-3): Henderson - Richards, Lacroix, Riad - Munoz, Wharton, Kamada, Sosa - Sarr, Larsen, Johnson

klupa: Matthews, Benitez, Mitchell, Pino, Clyne, Hughes, Canvot, Guessand, Rodney, Devenny, Cardines

ATMOSFERA U MOSTARU

Engleski navijači dobro se zabavljaju satima uoči utakmice i pjevaju oko stadiona, pogledajte atmosferu.

24sata
Foto: Denis Kapetanovic
24sata
Foto: Denis Kapetanovic
24sata
Foto: Denis Kapetanovic
24sata
Foto: Denis Kapetanovic
24sata
Foto: Denis Kapetanovic
24sata
Foto: Denis Kapetanovic
24sata
Foto: Denis Kapetanovic
24sata
Foto: Denis Kapetanovic
24sata
Foto: Denis Kapetanovic
SOSA KOD KUĆE

Poseban značaj ova utakmica imat će za hrvatskog reprezentativca Bornu Sosu. Lijevi bek Crystal Palacea, rođeni Zagrepčanin, vraća se u kraj svojih roditelja koji vuku porijeklo iz Posušja. Sosa, koji je u Palace stigao u ljeto 2025. godine, najavljen je u mogućem početnom sastavu za dvoboj pod Bijelim brijegom, što će mu zasigurno biti dodatni motiv. Njegov dolazak s jednim engleskim klubom predstavlja još jednu zanimljivu notu u ovom povijesnom europskom dvoboju.

ENGLEZI U PROBLEMU

S druge strane, Crystal Palace u Mostar ne dolazi u idealnom raspoloženju. Momčad austrijskog trenera Olivera Glasnera igra promjenjivo i bilježi tek jednu pobjedu u posljednjih četrnaest natjecateljskih utakmica. Proteklog vikenda su na svom terenu iznenađujuće izgubili 3-2 od Burnleyja, momčadi iz zone ispadanja.

Klub potresaju i problemi izvan terena. Trener Glasner potvrdio je da na kraju sezone napušta klub u potrazi za novim izazovom, a kapetan Marc Guehi je na pragu transfera u Manchester City. Unatoč tome, londonski "orlovi" su veliki favoriti, a tijekom zime su dvaput rušili klupski transfer rekord dovođenjem Brennana Johnsona i norveškog napadača Jørgena Stranda Larsena, za kojeg su izdvojili gotovo 55 milijuna eura. Glasner je uoči puta u Bosnu i Hercegovinu naglasio da njegovu momčad zanima samo pobjeda i prolazak dalje, ali je iskazao i poštovanje prema Zrinjskom.

​- Dolazimo po pobjedu. Želimo igrati nogomet i zabijati golove, ali svjesni smo da nas čeka težak posao protiv kompaktne i organizirane momčadi - rekao je Glasner.

Gosti će biti bez nekoliko važnih igrača. Zbog ozljeda su van stroja napadači Jean-Philippe Mateta i Eddie Nketiah te ključni veznjak Cheick Doucouré.

Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026