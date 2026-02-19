UŽIVO Zrinjski - Crystal Palace: Štimac protiv Sose, Englezi su već zagrijani! Stigli su sastavi

ENGLEZI U PROBLEMU

S druge strane, Crystal Palace u Mostar ne dolazi u idealnom raspoloženju. Momčad austrijskog trenera Olivera Glasnera igra promjenjivo i bilježi tek jednu pobjedu u posljednjih četrnaest natjecateljskih utakmica. Proteklog vikenda su na svom terenu iznenađujuće izgubili 3-2 od Burnleyja, momčadi iz zone ispadanja.

Klub potresaju i problemi izvan terena. Trener Glasner potvrdio je da na kraju sezone napušta klub u potrazi za novim izazovom, a kapetan Marc Guehi je na pragu transfera u Manchester City. Unatoč tome, londonski "orlovi" su veliki favoriti, a tijekom zime su dvaput rušili klupski transfer rekord dovođenjem Brennana Johnsona i norveškog napadača Jørgena Stranda Larsena, za kojeg su izdvojili gotovo 55 milijuna eura. Glasner je uoči puta u Bosnu i Hercegovinu naglasio da njegovu momčad zanima samo pobjeda i prolazak dalje, ali je iskazao i poštovanje prema Zrinjskom.

​- Dolazimo po pobjedu. Želimo igrati nogomet i zabijati golove, ali svjesni smo da nas čeka težak posao protiv kompaktne i organizirane momčadi - rekao je Glasner.

Gosti će biti bez nekoliko važnih igrača. Zbog ozljeda su van stroja napadači Jean-Philippe Mateta i Eddie Nketiah te ključni veznjak Cheick Doucouré.