Nogometna groznica u Mostaru! Zrinjski dočekuje Crystal Palace u povijesnoj utakmici. Hoće li "plemići" srušiti engleskog diva na svom terenu? Atmosfera je sjajna, očekuje se spektakl
UŽIVO Zrinjski - Crystal Palace: Štimac protiv Sose, Englezi su već zagrijani! Stigli su sastavi
Zrinjski (4-2-3-1): G. Karačić - Vranjković, Dujmović, Mamić - Đurasek, Savić - Abramović, Ivančić, Mikić - Ćuže
klupa: Bogdan, Sajko, Lagumdžija, D. Karačić, Jurić, Šakota, Arapović, Nalić, Surdanović, Ćavar, Memija, Majić
Crystal Palace (3-4-3): Henderson - Richards, Lacroix, Riad - Munoz, Wharton, Kamada, Sosa - Sarr, Larsen, Johnson
klupa: Matthews, Benitez, Mitchell, Pino, Clyne, Hughes, Canvot, Guessand, Rodney, Devenny, Cardines
Engleski navijači dobro se zabavljaju satima uoči utakmice i pjevaju oko stadiona, pogledajte atmosferu.
Poseban značaj ova utakmica imat će za hrvatskog reprezentativca Bornu Sosu. Lijevi bek Crystal Palacea, rođeni Zagrepčanin, vraća se u kraj svojih roditelja koji vuku porijeklo iz Posušja. Sosa, koji je u Palace stigao u ljeto 2025. godine, najavljen je u mogućem početnom sastavu za dvoboj pod Bijelim brijegom, što će mu zasigurno biti dodatni motiv. Njegov dolazak s jednim engleskim klubom predstavlja još jednu zanimljivu notu u ovom povijesnom europskom dvoboju.
S druge strane, Crystal Palace u Mostar ne dolazi u idealnom raspoloženju. Momčad austrijskog trenera Olivera Glasnera igra promjenjivo i bilježi tek jednu pobjedu u posljednjih četrnaest natjecateljskih utakmica. Proteklog vikenda su na svom terenu iznenađujuće izgubili 3-2 od Burnleyja, momčadi iz zone ispadanja.
Klub potresaju i problemi izvan terena. Trener Glasner potvrdio je da na kraju sezone napušta klub u potrazi za novim izazovom, a kapetan Marc Guehi je na pragu transfera u Manchester City. Unatoč tome, londonski "orlovi" su veliki favoriti, a tijekom zime su dvaput rušili klupski transfer rekord dovođenjem Brennana Johnsona i norveškog napadača Jørgena Stranda Larsena, za kojeg su izdvojili gotovo 55 milijuna eura. Glasner je uoči puta u Bosnu i Hercegovinu naglasio da njegovu momčad zanima samo pobjeda i prolazak dalje, ali je iskazao i poštovanje prema Zrinjskom.
- Dolazimo po pobjedu. Želimo igrati nogomet i zabijati golove, ali svjesni smo da nas čeka težak posao protiv kompaktne i organizirane momčadi - rekao je Glasner.
Gosti će biti bez nekoliko važnih igrača. Zbog ozljeda su van stroja napadači Jean-Philippe Mateta i Eddie Nketiah te ključni veznjak Cheick Doucouré.