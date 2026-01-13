Zrinka Ljutić nepune je dvije godine bila članica najbolje, elitne skupine slalomašica koje imaju startne brojeve od jedan do sedam, ali u Flachauu će krenuti sa startnim brojem 14
UŽIVO Zrinka ima nešto niži startni broj, vožnju je postavio Leonin trener. Shiffrin u vodstvu
Sa startnim brojem 14 krenula je Zrinka Ljutić, a kamere su prije njezinog nastupa pokazale njezinog djeda Mladena, koji je pratio utrku iz cilja u Flachauu.
Zrinka nije imala najbrži početa, kasnila je četiri desetinke nakon prvog sektora. U drugom je tečno skijala, ali bez previše brzine. Izgubila je još 59 stotinki.
U trećem sektoru Zrinka je napravila veliku pogrešku koja ju je bacila na "rubove" skija, nekako se isčupala, ali štoperica joj nije oprostila. U cilj je ušla s 3,18 sekundi zaostatka.
Šveđanka Cornelia Oehlund prva je odustala iz današnje utrke. Prešla je preko vratiju. Još će tri skijašice nastupiti prije Zrinke Ljutić.
Mikaela Shiffrin krenula je kao posljednja skijašica iz prve jakosne skupine (brojevi 1-7). Amerikanka je ove sezone slavila u pet od šest slaloma, dok je u Kranjskoj Gori bila druga, iza Rast.
Nije najbolje krenula u vožnju, ali je u donjem dijelu staze pokazala svoju klasu. Preuzela je vodstvo s 19 stotinki prednosti u odnosu na sunarodnjakinju.
Sa startnim brojem šest krenula je Švicarka Camille Rast, koja je u formi života. Nedavno je zablistala u Kranjskoj Gori, gdje je slavila u veleslalomu i slalomu.
U Flachauu nije pokazala najbolje izdanje. U cilj je ušla kao treća s 59 stotinki zaostatka. S time neće biti zadovoljna, iako trebamo istaknuti kako je nedavno bila bolesna, što je sigurno utjecalo na njezinu formu.
Amerikanka je na vodećoj poziciji nakon prvih pet skijašica, ali nije riječ o Mikaeli Shiffrin kao što je obično slučaj. Ona će krenuti s brojem 7, a vodeća je Paula Moltzan s 56,41 sekundi.