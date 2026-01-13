UŽIVO Zrinka ima nešto niži startni broj, vožnju je postavio Leonin trener. Shiffrin u vodstvu

NASTUP ZRINKE LJUTIĆ

Sa startnim brojem 14 krenula je Zrinka Ljutić, a kamere su prije njezinog nastupa pokazale njezinog djeda Mladena, koji je pratio utrku iz cilja u Flachauu.

Zrinka nije imala najbrži početa, kasnila je četiri desetinke nakon prvog sektora. U drugom je tečno skijala, ali bez previše brzine. Izgubila je još 59 stotinki.

U trećem sektoru Zrinka je napravila veliku pogrešku koja ju je bacila na "rubove" skija, nekako se isčupala, ali štoperica joj nije oprostila. U cilj je ušla s 3,18 sekundi zaostatka.