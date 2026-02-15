Zrinka daleko od medalja, vodi čudesna Brignone nakon sjajne prve vožnje. Vučinić odustala

Talijanka Federica Brignone najbrža je nakon prve vožnje slaloma kojeg su skijašice u nedjelju vozile na Olimspijkim igrama u Cortini d'Ampezzo, dok je hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela 23. mjesto nakon prvih 50 skijašica. Sa startnim brojem osam krenula je Hrvatica, koja je nakon prvog prolaza imala mali zaostatak od 11 stotinki u odnosu na tada vodeće Stjernesund i Hector.

U drugom je sektoru izgubila samo četiri stotinke za ukupno 15 stotinki zaostatka, ali treći sektor, koji je namučio i one najbolje, pokazao se problematičnim za Ljutić. Izgubila je 69 stotinki, a u cilj je ušlja kao posljednja s 1,37 sekundi zaostatka za vodećim skijašicama.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Vodstvo je kasnije preuzela Federica Brignone, koja je bila najbrža s vremenom 1:03.23, drugo je mjesto s 34 stotinke zaostatka zauzela Njemica Lena Duerr, a treće još jedna Talijanka Sofia Goggia koja je imala 46 stotinki sporije vrijeme.

Sa startnim brojem 58 krenula je 16-godišnja Pia Vučinić, od koje jasno, očekivanja na prvim Olimpijskim igrama nisu velike. Gubila je po 1,3 sekunde po sektoru, ali ju je izbacio skok u posljednjem sektoru, nakon kojeg je odustala. Kotirala je oko 45. mjesta.

Poredak

1. Brignone (1:03,23)

2. Duerr (+0,34 s)

3. Goggia (+0,46 s)

4. Colturi (+0,74 s)

5. Hector (+0,74 s)

6. Stjernesund (+0,74 s)

7. Shiffrin (+1,02 s)

8. Grenier (+1,03 s)

9. Holtmann (+1,05 s)

10. Robinson (+1,09 s)

-----

22. Ljutić (+2,11 s)