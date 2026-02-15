Zrinka Ljutić nije se najbolje snašla u donjem dijelu staze, u kojem je izgubila sekundu i pol u odnosu na vodeću Federicu Brignone. Pia Vučinić pala je u prvoj vožnji. Druga vožnja je u 13.30 sati (HRT 2)
Zrinka daleko od medalja, vodi čudesna Brignone nakon sjajne prve vožnje. Vučinić odustala
Talijanka Federica Brignone najbrža je nakon prve vožnje slaloma kojeg su skijašice u nedjelju vozile na Olimspijkim igrama u Cortini d'Ampezzo, dok je hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela 23. mjesto nakon prvih 50 skijašica. Sa startnim brojem osam krenula je Hrvatica, koja je nakon prvog prolaza imala mali zaostatak od 11 stotinki u odnosu na tada vodeće Stjernesund i Hector.
U drugom je sektoru izgubila samo četiri stotinke za ukupno 15 stotinki zaostatka, ali treći sektor, koji je namučio i one najbolje, pokazao se problematičnim za Ljutić. Izgubila je 69 stotinki, a u cilj je ušlja kao posljednja s 1,37 sekundi zaostatka za vodećim skijašicama.
Vodstvo je kasnije preuzela Federica Brignone, koja je bila najbrža s vremenom 1:03.23, drugo je mjesto s 34 stotinke zaostatka zauzela Njemica Lena Duerr, a treće još jedna Talijanka Sofia Goggia koja je imala 46 stotinki sporije vrijeme.
Sa startnim brojem 58 krenula je 16-godišnja Pia Vučinić, od koje jasno, očekivanja na prvim Olimpijskim igrama nisu velike. Gubila je po 1,3 sekunde po sektoru, ali ju je izbacio skok u posljednjem sektoru, nakon kojeg je odustala. Kotirala je oko 45. mjesta.
Poredak
1. Brignone (1:03,23)
2. Duerr (+0,34 s)
3. Goggia (+0,46 s)
4. Colturi (+0,74 s)
5. Hector (+0,74 s)
6. Stjernesund (+0,74 s)
7. Shiffrin (+1,02 s)
8. Grenier (+1,03 s)
9. Holtmann (+1,05 s)
10. Robinson (+1,09 s)
-----
22. Ljutić (+2,11 s)
Francuskinja Doriane Escane imala je dobru vožnju s brojem 37. Zauzela je 19. poziciju s 1,59 sekundi zaostatka, što znači da je Zrinka sad 23.
Čekamo nastup Pije Vučinić, koja bi se trebala spustiti par minuta prije 11.30 sati.
Srećom, zabrinjavajući trend se smirio i Zrinka je prestala kliziti niz proedak. Nekoliko skijašica prišlo joj je blizu, poput Norvežanke Sylvester-Davik sa startnim brojem 30, koja je ušla u cilj kao 24 te Švicarka Sue Piller, koja je 25.
Odustala je i Clara Direz, a Zrinka drži 22. mjesto i trebala bi izboriti drugu vožnju.
Poredak nakon prvih 20 skijašica:
1. Brignone (1:03,23)
2. Duerr (+0,34 s)
3. Goggia (+0,46 s)
4. Colturi (+0,74 s)
5. Hector (+0,74 s)
6. Stjernesund (+0,74 s)
7. Shiffrin (+1,02 s)
8. Grenier (+1,03 s)
9. Holtmann (+1,05 s)
10. Robinson (+1,09 s)
-----
22. Ljutić (+2,11 s)
Amerikanka A.J. Hurt prva je odustala u današnjem veleslalomu. I srećom, s obzirom na to da je imala bolje prolaze od Zrinke Ljutić, koja je na 20. mjestu.
Federica Brignone u vodstvu je nakon nastupa prvih 20 skijašica, a hrvatska reprezentativka Zrinka Ljutić ne stoji dobro. Štoviše, mogla bi ostati i bez druge vožnje, s obzirom na to kako je samo Nina O'Brien sporija.
Poredak nakon prvih 20 skijašica:
1. Brignone (1:03,23)
2. Duerr (+0,34 s)
3. Goggia (+0,46 s)
4. Colturi (+0,74 s)
5. Hector (+0,74 s)
6. Stjernesund (+0,74 s)
7. Shiffrin (+1,02 s)
8. Grenier (+1,03 s)
9. Holtmann (+1,05 s)
10. Robinson (+1,09 s)
-----
19. Ljutić (+2,11 s)