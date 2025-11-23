UŽIVO Zrinka se nada postolju, solidna vožnja Leone Popović

ČEKAMO ZRINKU

Laurence St-Germain drži prvo mjesto s vremenom 54.22, a Leona je na šestoj poziciji sa zaostatkom od 41 stotinke. Iza nas je 14 skijašica, podsjetimo, Zrinka je bila osma u prvoj vožnji pa ćemo i nju uskoro vidjeti na stazi.