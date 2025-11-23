Nakon što je osvojila šesto mjesto u Leviju, najbolja slalomašica iz prošle sezone nada se postolju u Gurglu. Prvu vožnju završila je na osmom mjestu, ali postolje nije daleko. Druga vožnja počinje u 13.30
UŽIVO Zrinka se nada postolju, solidna vožnja Leone Popović
Nažalost, Zrinka je zahaklala vrata i morala je odustati. Kakva šteta. Do tog trenutka imala je zaostatak od 21 stotinku, imala je dovoljno vremena za nadoknaditi, no nažalost kod jednih vrata nije se najbolje snašla.
Ljutić je započela svoju drugu vožnju! Sretno, Zrinka!
Smjena na vrhu! Katharina Truppe iskoristila je veliku prednost iz prve vožnje, malo još pojačala i kroz cilj prošla s prednošću od sekunde i 19 stotinki u odnosu nad St-Germain.
Fenomenalnu vožnju odradila je St-Germain koja i dalje drži prvo mjesto i napravit će ogroman pomak jer je u prvoj vožnji bila 24. Još pet skijašica i na stazu će Zrinka.
Laurence St-Germain drži prvo mjesto s vremenom 54.22, a Leona je na šestoj poziciji sa zaostatkom od 41 stotinke. Iza nas je 14 skijašica, podsjetimo, Zrinka je bila osma u prvoj vožnji pa ćemo i nju uskoro vidjeti na stazi.