UŽIVO Zrinka Ljutić trenutačno je 14. U vodstvu je Robinson...

GOTOVA PRVA VOŽNJA

Gotova je prva vožnja! Naša Zrinka Ljutić vožnju je završila na 14. mjestu i tako izborila nastup u drugoj vožnji. Prva je Amerikanka Alice Robinson, druga je Julia Schieb, a treća je Nina O Brien.

Druga vožnja je na rasporedu u 19 sati uz prijenos na HRT 2.