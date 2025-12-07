Zrinka Ljutić solidno je odskijala prvu vožnju. Domaća predstavnica Grenier ispala je nakon greške. Prijenos veleslaloma je na HRT-u 2
UŽIVO Zrinka Ljutić trenutačno je 14. U vodstvu je Robinson...
Gotova je prva vožnja! Naša Zrinka Ljutić vožnju je završila na 14. mjestu i tako izborila nastup u drugoj vožnji. Prva je Amerikanka Alice Robinson, druga je Julia Schieb, a treća je Nina O Brien.
Druga vožnja je na rasporedu u 19 sati uz prijenos na HRT 2.
Ovo je treći put za redom da Elzabeth Bocock da nije zavšila vožnju. Amerikanka je nakon greške, ispala sa staze i završila svoj nastup. To je bilo drugo ispadanje danas, ranije je ispala i Grenier.
Clara Direz je bila dvije stotinke brža od Zrinke Ljutić pri ulasku od cilj. Francuskinja se nalazi na 12. mjestu
Asja Zenere odvozila je jednu od njezinih najboljih vožnji i u cilj je ušla kao četvrta.
Sofia Goggia je u posljednjem sektoru izgubila puno vremena i u cilj je ušla zadnja s najvećim zaostatkom prve vožnje od sekundu i 64 stotinke.