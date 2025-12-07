Obavijesti

UŽIVO Zrinka Ljutić trenutačno je 14. U vodstvu je Robinson...

Piše Petar Božičević, Issa Kralj,
Foto: Sean Kilpatrick/PRESS ASSOCIATIO

Zrinka Ljutić solidno je odskijala prvu vožnju. Domaća predstavnica Grenier ispala je nakon greške. Prijenos veleslaloma je na HRT-u 2

Live
Veleslalom, prva vožnja 16.00 , Tremblant
GOTOVA PRVA VOŽNJA

Gotova je prva vožnja! Naša Zrinka Ljutić vožnju je završila na 14. mjestu i tako izborila nastup u drugoj vožnji. Prva je Amerikanka Alice Robinson, druga je Julia Schieb, a treća je Nina O Brien. 

Druga vožnja je na rasporedu u 19 sati uz prijenos na HRT 2. 

JOŠ JEDNO ISPADANJE

Ovo je treći put za redom da Elzabeth Bocock da nije zavšila vožnju. Amerikanka je nakon greške, ispala sa staze i završila svoj nastup. To je bilo drugo ispadanje danas, ranije je ispala i Grenier.

DIREZ ISPRED ZRINKE

Clara Direz je bila dvije stotinke brža od Zrinke Ljutić pri ulasku od cilj. Francuskinja se nalazi na 12. mjestu

SJAJNA TALIJANKA

Asja Zenere odvozila je jednu od njezinih najboljih vožnji i u cilj je ušla kao četvrta. 

GOGGIA IMA NAJLOŠIJE VRIJEME

Sofia Goggia je u posljednjem sektoru izgubila puno vremena i u cilj je ušla zadnja s najvećim zaostatkom prve vožnje od sekundu i 64 stotinke. 

