OD 13 SATI

UŽIVO Zrinka podbacila u drugoj vožnji veleslaloma u Sloveniji

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Zrinka podbacila u drugoj vožnji veleslaloma u Sloveniji
Foto: Borut Zivulovic

Naša skijašica Zrinka Ljutić u Kranjskoj Gori je odradila slabiju prvu vožnju veleslaloma i završila na 17. mjestu. Drugu vožnju je počela solidno i tehnnički precizno, ali nedostajalo je eksplozivnosti i brzine

Sva vremena i poretke uživo možete pratiti OVDJE.

Svjetski kup, veleslalom, 2. vožnja 13.00 , Kranjska Gora
GRAY SOLIDNA

Kanađanka Cassidy Gray odvozila je vrlo dobro durugu vožnju i nalazi se trenutačno na 4. poziciji.

'ZIZI' KAO U PRVOJ VOŽNJI

Zrinka nakon druge vožnje na sedmom mjestu. Ima zaostatak od 66 stotinki od trenutačno prve Sofije Goggije. 

BRUNNER PRIJE ZRINKE

Još samo Austrijanka Stephannie Brunner i onda skija Zrinka Ljutić. Sretno 'Zizi'!

JOŠ MALO I ZRINKA NASTUPA

Još nekoliko skijašica i onda skija Zrinka Ljutić.

BOCOCK DRUGA

Vrlo blizu preuzimanju vodstva bila je Elisabeth Bocock, ali i dalje na prvo mjestu ostaje Sophia Goggia.

