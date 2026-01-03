Naša skijašica Zrinka Ljutić u Kranjskoj Gori je odradila slabiju prvu vožnju veleslaloma i završila na 17. mjestu. Drugu vožnju je počela solidno i tehnnički precizno, ali nedostajalo je eksplozivnosti i brzine
OD 13 SATI
UŽIVO Zrinka podbacila u drugoj vožnji veleslaloma u Sloveniji
GRAY SOLIDNA
Kanađanka Cassidy Gray odvozila je vrlo dobro durugu vožnju i nalazi se trenutačno na 4. poziciji.
'ZIZI' KAO U PRVOJ VOŽNJI
Zrinka nakon druge vožnje na sedmom mjestu. Ima zaostatak od 66 stotinki od trenutačno prve Sofije Goggije.
BRUNNER PRIJE ZRINKE
Još samo Austrijanka Stephannie Brunner i onda skija Zrinka Ljutić. Sretno 'Zizi'!
JOŠ MALO I ZRINKA NASTUPA
Još nekoliko skijašica i onda skija Zrinka Ljutić.
BOCOCK DRUGA
Vrlo blizu preuzimanju vodstva bila je Elisabeth Bocock, ali i dalje na prvo mjestu ostaje Sophia Goggia.
