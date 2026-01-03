UŽIVO Zrinka u Kranjskoj Gori lovi nove bodove u veleslalomu

NAJAVA

Ovog će vikenda Kranjska Gora biti domaćin veleslalomske (subota) i slalomske (nedjelja) utrke, koje će biti prve dvije u gustom rasporedu od čak 12 utrka u siječnju.

Naša najbolja skijašica Zrinka Ljutić u šestom veleslalomu sezone pokušat će osvojiti nove bodove. U susjednoj Sloveniji od 10 sati započet će prvu vožnju sa startnim brojem 5.

U dosadašnjem dijelu sezone osvojila je 198 veleslalomskih bodova na utrkama u Soeldenu, Copper Mountainu, Tremblantu i Semmeringu. U veleslalomskom poretku je peta, a u ukupnom s 270 bodova na 12. mjestu.

Zadnju utrku 'Zizi' je odradila krajem 2025. godine u slalomu u austrijskom Semmeringu. Završila je na osmom mjestu sa zaostatkom od 3,75 sekundi za nezuastavljivom Mikaelom Shiffrin. Podsjetimo, Hrvatica je odustala u tri uzastopna slaloma ove sezone, zbog čega je tek na 16. mjestu u poretku slalomašica sa 72 osvojena boda. Vodeća je Mikaela Shiffrin s maksimalnih 500.

Zrinka ima lijepe uspomene na slovensko zimovalište. Tu je, još 2022. kao 17-godišnjakinja, osvojila svoje prve bodove u Svjetskom kupu, a lani je na istom mjestu došla do druge pobjede u karijeri.

- Imam jako lijepe uspomene s ove staze na Podkorenu, tu sam uzela prve bodove i također sam pobijedila prošle godine. Tako da, vežu me lijepe uspomene i evo nadam se da će ova utrka dobro proći i da ćemo se podsjetiti opet tih nekih lijepih trenutaka. Utrka je blizu Zagreba što znači da će sigurno biti opet puno hrvatskih navijača. Još jednom se zahvaljujem svima koji će doći, meni to puno znači i ja ću se potruditi odskijati što bolje.