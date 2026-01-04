UŽIVO Ljutić u Kranjskoj Gori traži povratak u staru formu! Prije godinu dana je slavila

NAJAVA

Naša najbolja skijašica Zrinka Ljutić od 9.30 sati pokušat će u Kranjskoj Gori ponoviti lanjski rezultat. Tada je pobijedila na slalomskoj utrci Svjetskog kupa u Sloveniji, a danas će utrku započeti sa startnim brojem 2. Druga vožnja je na rasporedu od 12.15 sati.

'Zizi' nije završila u najboljih 20 skijašica na veleslalomu koji se održao u subotu u Kranjskoj Gori. U prvoj vožnji utrke Svjetskog kupa bila je na 17. mjestu, a veleslalom je završila na 22. poziciji i osvojila devet bodova. Sada ih ima 207 u veleslalomskoj disciplini, 72 u slalomskoj i 279 sveukupno.

- Utrka je prošla kako je prošla... Definitivno nisam zadovoljna rezultatom. Htjela sam puno više, ali što je tu je. Krenula sam prejako u prvoj vožnji, to me koštalo dobre linije i zato je cijela vožnja bila dosta nedorečena. U drugom laufu imala sam bolji plan, neki segmenti bili su čak i u redu, ali nisam to povezala kako sam htjela - izjavila je Zrinka nakon veleslaloma.

Ljutić se još traži u svojoj najjačoj disciplini, ove sezone tri utrke nije uspjela završiti, u Leviju je bila šesta, a prije tjedan dana u Semmeringu osma. Nadamo se da će danas konačno pronaći svoju staru formu.