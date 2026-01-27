Obavijesti

SKIJANJE U AUSTRIJI

UŽIVO Solidan Zubčić! U igri je za dobre bodove u veleslalomu

Piše Luka Tunjić,
Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS

U Beaver Creeku, Alta Badiji i Adelbodenu nije izborio drugu vožnju, dok je u Val d'Isereu bio 24. Zubčić je dobar rezultat u Austriji tražiti sa startnim brojem osam, što znači da nećemo dugo čekati njegov nastup

Svjetski skijaški kup 17.45 sati , Schladming, Austrija
NIJEMAC IZNENADIO

Za glavno iznenađenje dosadašnjeg dijela prve vožnje pobrinuo se Nijemac Fabian Gratz, koji je sa startnim brojem 19 imao treće vrijeme. Kasnio je 31 stotinku za vodećim Braathenom, dok je Schwarz 'kliznuo' na četvrto mjesto.

DRUGA JAKOSNA SKUPINA

Žan Kranjec zaključio je drugu jakosnu skupinu skijaša s brojevima od 8 do 15. Slovenac je kao osmi ušao u cilj s 1,28 sekundi zaostatka, što znači kako je Zubčić sad 11.

Ipak, Hrvata možemo očekivati u drugoj vožnji, a čega ga i šansa za popravak plasmana, s obzirom na to kako kasni manje od pet desetinki u odnosu na petoplasiranog Odermatta.

NASTUP FILIPA ZUBČIĆA

Solidan nastup Filipa Zubčića. U cilj je ušao kao sedmi sa 1,41 sekundom zaostatka za vodećim Braathenom. 

TEHNIČKI PROBLEMI U AUSTRIJI

HRT ne prenosi prvu vožnju veleslaloma iz Schladminga na svojim kanalima, ali je prijenos bio na programu Eurosporta. Ipak, tehnički su problemi omeli kvalitetu prijenosa.

PRVA JAKOSNA SKUPINA

Iz prve jakosne skupine nastupili su još Marco Schwarz, Atlie Lie McGrath i Marco Odermatt. Schwarz je kasnio 42 stotinke za Braathenom, a Norvežanin još više, čak sekundu i 118 sekundi. 

Ni najbolji skijaš današnjice, Marco Odermatt, nije imao sjajnu vožnju. U cilj je ušao kao četvrti s 94 stotinke zaostatka.

