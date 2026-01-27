UŽIVO Solidan Zubčić! U igri je za dobre bodove u veleslalomu

DRUGA JAKOSNA SKUPINA

Žan Kranjec zaključio je drugu jakosnu skupinu skijaša s brojevima od 8 do 15. Slovenac je kao osmi ušao u cilj s 1,28 sekundi zaostatka, što znači kako je Zubčić sad 11.

Ipak, Hrvata možemo očekivati u drugoj vožnji, a čega ga i šansa za popravak plasmana, s obzirom na to kako kasni manje od pet desetinki u odnosu na petoplasiranog Odermatta.