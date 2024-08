Uznemirujuća snimka: Srpski sportaš utopio se u jezeru 50m pred ciljem. Gledale ga stotine

Lazar Đukić (28), srpski sportaš koji se bavio crossfitom, preminuo je u četvrtak oko 8 ujutro po lokalnom vremenu u jezeru Marine Creek u Teksasu u Sjedinjenim Državama tijekom utrke Igara CrossFita u bizarnoj tragediji pred stotinama gledatelja.

Đukić je preplivao oko 750 od planiranih 800 metara u plivačkoj dionici natjecanja kad se počeo utapati. Sve to zabilježila je kamera koja je izravno prenosila natjecanje. No nikakve reakcije zdravstvenih službi nije bilo, tek je za njim nakon 30-ak sekundi skočio jedan od gledatelja koji je primijetio da je nestao ispod površine vode. Uključilo se sedam vatrogasnih jedinica u potragu koja je završila pronalaskom tijela nesretnog sportaša tek dva sata kasnije.

Organizatori su izvijestili o smrtnom slučaju ni ne spominjući identitet preminulog. "Duboko smo ožalošćeni smrću natjecatelja na Igrama CrossFita tijekom plivačke dionice prvog događaja pojedinačno na ovogodišnjem natjecanju. Detaljno surađujemo s vlastima i činimo sve što možemo da budemo podrška obitelji u ovom vremenu. Ostatak današnjih natjecanja je odgođen. Dobrobit naših natjecatelja prvi je prioritet i slomljeni smo ovim tragičnim incidentom", napisali su na Instagramu, gdje ih bijesni pratitelji prozivaju za lošu reakciju i nepripremljenost spasilačkih službi.

Đukić se godinama natjecao u ovakvim utrkama, bio je treći crossfiter u Srbiji i 88. u svijetu. Na Instagramu je u srijedu navečer pozvao pratitelje da prate njegovo plivanje ni ne sluteći da će mu to biti zadnje u životu. Prije plivanja na programu je bila trkačka dionica od 5600 metara, a zbog ovog natjecanja, koje bi trebalo trajati do kraja tjedna, u mjesto Fort Worth došlo je čak 10.000 ljudi, piše New York Post.