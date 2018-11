Uznemirujuće! Danny Welbeck slomio nogu, davali mu kisik...

Danny Welbeck stvarno nema sreće. Kroz cijelu karijeru ga prate teške ozljede, a ovo mu je druga teška povreda gležnja, ovaj put desnog.

Igrala se 30. minuta utakmice Europske lige između Sportinga i Arsenala, a Welbeck je pokušao zaprijetiti glavom nakon ubačaja s desne strane. U duelu s braničem Sportinga je nezgodno doskočio i skočni zglob mu se potpuno izokrenuo.

Svima je odmah bilo jasno da se radi o nečem ozbiljnijem. Suigrači, ali i igrači Sportinga, su se u nevjerici primali za glavu i odmah su signalizirali da će Danny trebati zamjenu. Cijela momčad je u šoku, a o svemu je pregovorio i trener Arsenala Unai Emery.

Look the reaction of matteo guendouzi

Oh it's so sad get well soon @DannyWelbeck 😭 pic.twitter.com/uUcyNusWQm