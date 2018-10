Uznemirujuće! Igrač Leicestera slomio je gležanj kao Eduardo

Leicester i West Ham odigrali su 1-1 u 10. kolu Premiershipa.

U sudačkoj nadoknadi utakmice teško se ozlijedio Leicesterov veznjak Daniel Amartey (23), kojeg su s terena prevezli u bolnicu.

UZNEMIRUJUĆI VIDEO

Amartey has reported broke his leg after his collision with Antonio. Hope it’s not too serious and that he’s back with the team soon #LCFC #Foxes #LEIWHU pic.twitter.com/WtT1Yn9XUW