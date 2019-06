Uznemirujuća snimka: Vozio je kao divljak i usmrtio bračni par

Dva dana nakon stravične prometne nesreće u kojoj je meksički nogometaš Joao Maleck (20) usmrtio tek vjenčani bračni par, Alejandra Castra (33) i Maríju Peñu (26), na društvenim mrežama pojavila se snimka nesreće.

Upozorenje: video je uznemirujućeg sadržaja.

Podsjetimo, nogometaš Seville pokupio je pedagoga i njegovu ženu, stručnjakinju komunikacijskih znanosti, na putu do svadbene proslave nakon što su se vjenčali u nedjelju.

Auto se od siline udara praktički prepolovio... Iza sebe su ostavili dvoje maloljetne djece.

- Nemamo što reći o tom igraču. Imajte na umu da je on kod nas bio na posudbi, on nije igrač Seville. Nećemo nastaviti s njim suradnju i to smo već priopćili Santosu - rekao je glasnogovornik Seville Juan Ramón Morales za ESPN.

Maleck je vozio neprilagođenom brzinom u skupocjenom Mustangu, a u autu je imao i suputnika. Obojica su od udarca ozlijeđeni.

Svjedoci tvrde da se Maleck Mustangom zabio u stražnji dio Chevrolet Avea potpuno ga smrskavši.

- Nije uopće kočio, toliko je brzo vozio da ih je odbacio 10-15 metara - rekao je rođak stradalih.

U meksičkim medijima pojavile su se priče da je Maleck vozio pijan nakon noćnog izlaska. Na društvenim je mrežama, naime, objavio snimku kako se provodi u jednom noćnom klubu.

Policija ga je odmah podvrgnula alkotestu, ali rezultati nisu poznati javnosti.

Joao Maleck bio je pod ugovorom s meksičkim prvoligašem Santos Lagunom, a prošle je sezone bio na posudbi u drugoj momčadi Seville. U ožujku se ozlijedio i potom je vraćen u Meksiko. Ranije je bio i u omladinskim kategorijama Porta.

Također, reprezentativac je Meksika do 20 godina, a ova tragedija mogla bi mu u potpunosti usmjeriti karijeru u nekom drugom smjeru. Sevilla je već ranije objavila kako ga neće zadržati.

Tamošnje tužilaštvo u ponedjeljak je potvrdilo kako se Maleck nalazi pod istragom zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom.

Joao Maleck rođen je u Guadalajari u Meksiku, ali ima kamerunske korijene i francusku putovnicu. Još prije nekoliko tjedana u intervjuu za ESPN rekao je kako je uvjeren da će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022.

- Bez problema mogu promijeniti reprezentaciju, za Meksiko sam igrao samo prijateljske utakmice. Moj je cilj biti u Kataru, ili s Francuskom ili s Meksikom.