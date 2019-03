Borni je uzor Nadal, a Rogera je pobijedio dvaput zaredom...

Kad sam na vrhuncu, igram nešto kao Đoković. Kad nisam, onda sam više kao Murray, rekao je Borna Ćorić prije pet godina, godinu dana nakon što je osvojio juniorski US Open.

A sada ponovno igra protiv Rogera Federera, i to u polufinalu ATP turnira u Dubaiju (petak oko 16 sati).

Mnogi su tu izjavu dočekali s podsmijehom, jedno vrijeme činilo se kao i da je ona potpuno promašena s obzirom na to da je Borna dug period proveo van forme, a izgledalo je kao da mu glava nije u tenisu, no u 2018. krenula je njegova renesansa.

Osvojio je Halle, gdje je u finalu svladao Rogera Federera, a on mu je bio i mušterija četiri mjeseca kasnije, na Mastersu u Shangaiju u listopadu. Od tada je opet prošlo četiri mjeseca, pa je jasno da je vrijeme za Borninu treću pobjedu zaredom protiv Rogera!

Foto: ADNAN ABIDI

Već su igrali u Dubaiju

Roger i Borna snage su odmjerili četiri puta, a uz Bornine pobjede u Shangaiju i Halleu tu su porazi u Indian Wellsu i Dubaiju. Oba u polufinalu...

U Dubaiju ga je Roger s lakoćom pomeo 2-0 (6-2, 6-1), no i tada je to bio više nego odličan uspjeh. Imao je Borna tek 18 godina, na turnir je upao kao 'lucky loser', prošao Jazirija i Baghdatisa, a onda deklasirao Andyja Murraya!

Nije tada Borna Murrayu dao niti jednu break loptu, a najmlađi igrač u top 100 Škota je u potpunosti nadigrao. Ušao je Borna u meč onako jako, svjestan da nema što izgubiti, a to se i vidjelo... Murray je imao 55 neforsiranih grešaka od ukupno 66 poena!

Foto: Reuters/PIXSELL

No Federer je u finalu ipak bio nepremostiva prepreka...

'Nema ničeg goreg u životu, nego biti običan'

- Nema ničeg goreg u životu, nego biti običan - natpis je na Borninoj nadlaktici, kojeg se tenisač i pridržava.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Sve što smo mi pokušavali napraviti na treningu, što se tiče igračkog i taktičkog dijela, u većini je slučajeva uspio sprovesti u mečevima, što je danas jako teško. Već je kao dijete bio strahovito mentalno spreman za najveće izazove. Znači, kad je bilo najškakljivije, on je pokazao najbolje - rekao je ranije njegov trener s kojim je napravio prve teniske korake, Petar Lacković, a Borna je za razliku od mnoge djece svaki trening - jedva čekao:

- Imao sam dogovor s tatom: ja sam njega kupio ispred škole na Savici, odvezao ga na trening i vraćao ga doma. To je dijete uvijek trčao prema autu da stigne na trening. To mi je bilo fascinantno. Sjedim u autu i čekam ga, a on izlazi iz škole, bilo je to u prvom ili drugom razredu. Ono, torba ogromna, sjeda u auto i govori: "'Ajmo, 'ajmo brzo!". To su neke stvari po kojima vidiš da to dijete živi sport. Kad je dijete dobro, ljudi znaju pričati: "Joj, njega se forsira, njega se tjera". Ali ja ni u jednom trenutku nisam imao dojam da oni rade pritisak. On je stalno vukao za rukav: "Daj, ajmo još ovo, ajmo još ono..."

Foto: Privatni arhiv

Uzor mu je bio Nadal

Mali Borna obožavao je čovjeka kojeg je kasnije pobijedio, i to dvaput; prvi put još s 18 godina:

- Nije to bio Federer, Đoković onda još nije bio aktualan... Rafa Nadal uvijek mu je bio super, pa je znao nositi majice bez rukava da se istaknu mišići - otkrio je njegov prvi trener i prisjetio se jedne zanimljive zgode s treninga:

- Jako je zanimljiva osoba. Pričljiv, komunikativan, imao sam osjećaj kao da je to starija osoba u tijelu djeteta. Sjećam se jedne situacije... Izostao je s nastave zbog jednog turnira, rekao sam mu da ode doma odmoriti se, a on mi kaže: ‘Čuj, a jesi ti vidio da mi drugi servis nije dobar. 'Ajmo mi odraditi sat vremena na Savici’. Nekad je i on mene vukao na još veći angažman.

Foto: Privatni arhiv

- Uvijek sam imao ljude kojima sam se divio i koji su mi bili uzori, no imao sam samo jednog pravog idola - rekao je Borna Ćorić prije tri godine kada je otkrio svog pravog idola, Mikea Tysona, kojeg je tada upoznao na Indian Wellsu, a njegove borbe je - sve pogledao:

- Nisam ga gledao uživo jer se nisam rodio kad je on boksao, ali pogledao sam sve njegove borbe na YouTubeu - rekao je Borna.

Igrao za teniski klub Split

Malo je poznata činjenica da je Ćorić u ranom stadiju karijere igrao za teniski klub Split, koji je svijetu tenisa dao legendarne igrače poput Nikole Pilića, Željka Franulovića, Gorana Ivaniševića, Marija Ančića...

- Bilo je to negdje od 2008. do 2010., kada je Borna bio mladi tenisač u usponu koji je jako puno obećavao, a ja sam bio predsjednik kluba. S obzirom na činjenicu da smo bliži rođaci, predložio sam njegovim roditeljima da Borna postane naš član, i to se na koncu i realiziralo - otkrio nam je glavni krivac cijele priče, Splićanin Tomislav Tukić.

- Budimo realni, od te suradnje smo imali koristi i mi i on, Borna je nastupao i postizao jako dobre rezultate za klub, a mi smo mu širom otvorili prostor da do kraja iskaže svoj potencijal. Naravno, on je već tada bio prepoznat i pod paskom međunarodnih agencija koje su brinule o njemu u svakom pogledu, imao je sve posloženo i tu mu naša pomoć nije bila potrebna, no na koncu smo i mi i on bili jako zadovoljni suradnjom i stoji činjenica da je uz četiri teniske legende ponikle na Firulama, jedan dio svoje karijere na Firulama proveo i Borna - ponosan je Tukić.

'Pronašao je ritam'

- Borna je zaista pronašao svoj ritam - rekao je Roger Federer uoči finala s Bornom te nastavio:

Foto: ALY SONG

- Sjećam se na početku sam baš ovdje igrao s njim. Tada je pobijedio Murraya ovdje, pobijedio je Rafu u Basela. Podigao je igru te godine pa se malo mučio, no sada je opet pronašao svoj ritam.

Na najvećoj sceni Borna je najbolji, pa tako ima 2-2 omjer s Federerom, Nadalom i Murrayem, čak trojicom iz 'Velike četvorke'!

- Igrali smo par teških mečeva u posljednje vrijeme, tu me i pobijedio. Drago mi je da je našao svoj ritam, a to je najbitnije na vrhunskoj razini.

Pobjednik ovog susreta igrat će protiv boljeg iz okršaja Stefanosa Tsitsipasa i probuđenog Gaela Monfilsa.