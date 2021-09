Hakim Ziyech (28), jedna od najvećih marokanskih nogometnih zvijezdi, ispao je s popisa reprezentacije koju vodi Vahid Halilhodžić (68) zbog ponašanja tijekom posljednjeg okupljanja u lipnju.

- Njegovo ponašanje na posljednje dvije utakmice, posebno na zadnjoj, nije za reprezentativca i vođu momčadi koji mora biti uzor drugima. Stigao je prekasno i nakon toga odbio je trenirati. Nije bilo potrebe raspravljati, kao trener sam mogao poduzeti samo jednu stvar. Reprezentacija je iznad svega i nitko je ne može držati kao taoca - objasnio je Vaha.

Kako tvrdi bivši trener Dinama, veznjak Chelseaja glumio je ozljedu kako ne bi ulazio u igru u prijateljskoj utakmici protiv Gane 8. lipnja u 68. minuti. Nije se htio zagrijavati kad mu je rečeno da će startati s klupe.

- Prvi put u trenerskoj karijeri vidio sam takvo ponašanje i to me razočaralo. Igrač koji odbija igrati prijateljsku utakmicu pod izlikom da je ozlijeđen. Liječničko osoblje pregledalo ga je i reklo da može igrati. Onda se odbio zagrijavati jer je bio razočaran što je zamjena. Takvo ponašanje je neprihvatljivo. Ne možeš varati u reprezentaciji, ili si 100 posto unutra ili nisi - kaže Halilhodžić.

Četiri dana poslije, protiv Burkine Faso, bio je u prvih 11 i - odigrao svih 90 minuta. Ipak, Vaha mu nije zaboravio prijestup.

Ovaj slučaj neodoljivo podsjeća na Nikolu Kalinića koji je izbačen nakon prve utakmice na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018.

- Na utakmici s Nigerijom Nikola se zagrijavao, trebao je ući u drugom poluvremenu, ali rekao je da nije spreman ući jer je osjetio problem s leđima. To se ponovilo i protiv Brazila u Engleskoj, nije bio spreman, i na treningu. Ja sam to mirno prihvatio, triput nije bio spreman. Ja trebam spremne igrače, zdrave igrače i odlučio sam da on ide doma - objasnio je Zlatko Dalić u kampu "vatrenih" u Rusiji.

Nikola se o svemu nikad nije oglasio, a Dalić ga više nije zvao. Što se Ziyecha tiče, njemu to nije prvi sličan prijestup jer ga je bivši izbornik Herve Henard potjerao iz momčadi za Kup nacija 2017. zbog lošeg ponašanja na treningu. Vratio se nakon više od godinu dana, uoči Mundijala u Rusiji.

Ziyech je u reprezentaciji od 2015., skupio je 41 nastup i zabio 16 golova. Halilhodžić je preuzeo Maroko 2019. U rujanskom terminu bez Ziyecha će na Sudan (četvrtak) i Gvineju (nedjelja) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.